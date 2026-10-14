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重電族群吸金走強！電網韌性、AI 資料中心成雙引擎

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股重電族群14日走強，包括華城、士電、上緯投控、東元、中興電、亞力等盤中漲逾1%以上。法人認為，重電族群同步受惠電網建設與電力設備需求題材，以及AI資料中心擴建帶動高壓供電設備需求，吸引資金進駐。隨著國內電網汰換、海外變壓器供不應求，重電族群長線成長商機持續受到市場關注。

台電斥資5,645億元推動「電網韌性建設計畫」，將從電網分散化、強化防衛能力等面向，增設及汰換電力設備，涵蓋配電、輸電、綠電儲能、併網及新增變電站等工程，可望為國內重電業者帶來長期且穩定的商機。

展望後市，法人認為，除了國內電網建設需求持續成長，預期未來五年以上仍有支撐外，美國輸配電系統也面臨更新需求。隨著電網設備老舊、再生能源併網需求增加，以及AI資料中心用電量快速攀升，帶動電網設備汰換與擴建。儘管美國業者積極擴產，變壓器仍供不應求，促使電網業者增加海外採購，有利台灣重電廠商拓展美國市場。

另外，法人分析，為降低停電風險並配合能源轉型，台電推動電網由集中式走向分散化，帶動氣體絕緣開關（GIS）、變壓器等設備需求。受惠電網建設與設備汰換商機，國內重電業者訂單能見度已延伸至2028至2030年。

此外，法人表示，太陽能及離岸風電的發電地點分散，須增設升壓站與儲能系統；再生能源發電的不穩定性，也帶動靜態同步補償器（STATCOM）及智慧電網設備需求。另一方面，AI資料中心耗電量遠高於一般資料中心，須建置專屬變電站及高壓供電系統。為確保供電穩定，部分雲端服務供應商（CSP）也積極尋求電力設備供應來源，直接向重電廠商採購中高壓設備，進一步擴大產業商機。

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