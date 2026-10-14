中華電技術長楊慧琪：打造 AI 生態系 將 AI Agent 帶進百工百業

中華電信技術長楊慧琪14日參加經濟日報2026科技論壇，她指出，中華電信打造從底層的網路、資料中心、算力、模型／領域腦，平台以及Agent應用等完整AI生態系及應用堆疊，打造智慧城市、智慧工安、智慧醫療等五大智慧應用，持續把可信任的AI Agent帶進百工百業。

經濟日報於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集各界專家探討發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

楊慧琪以「AI Agent 驅動產業進化」發表專題演講，她指出，AI已經從工具邁向數位員工，而AI無所不在的解決營運挑戰，中華電信不僅善用AI，更要賦能百工百業，賦能AI生態圈。

近年政府全力推動AI發展，包含AI基本法，AI新十大建設，更投入千億元驅動創新AI發展，目標2040年達到15兆以上產值，而台灣在全球AI指數從2024年的全球21名躍升至2025年得16名，未來關鍵是如何把政策、基礎建設、人才，真正投入百工百業，創造價值。

觀察AI發展，楊慧琪指出，可用「神速」來形容，過去焦點從模型可以生成什麼（2022年至2023年Chatbot回答問題）？變成可以替企業完成什麼（2024年至2025年Copilot協助工作）？到2026年的AI Agent已經成為可以感知、規劃、行動、記憶，並自主完成任務的「數位員工」。

另一方面，少子化危機加劇，加速AI數位員工需求，楊慧琪表示，全球有七成人口，生活在低於總生育率平均的地方，台灣2025總生育率全球最低僅0.695，面對勞動力縮減，企業面對不僅招募困難，資深人員退休造成知識及經驗流失；這也讓企業IT支出加速轉向AI發展，根據高盛報告指出，2026年全球有17%企業已經開始部署AI Agent，未來兩年有六成企業會展開部署，資金將從「on AI」轉向「With AI」，2030年Token需求量將遠超過超大型CPS可提供的能量達八十倍，算力、網路及能源需求都快速增加，未來算力不僅是模型，是基礎建設及營運能力。

迎向AI浪潮，中華電信積極推動AI everywhere，中華電信有2萬員工，人員退休是中華電信營運上一大挑戰，楊慧琪指出，2021年到2030年將有五成員工退休（約1萬人），世代交替及換血潮，對於網路品質維運與建設的衝擊大。

楊慧琪分享，中華電信營運挑戰包含網路維運管理數萬台基地台，行動、固網寬頻、衛星等網路維運多元且複雜，客戶數量及客服每天進線量龐大，資安、國安等級零容錯，每天有數十億比日誌待分析，所幸以AI Agent解決營運挑戰，沒有因為世代交替落棒，營收、獲利持續穩定成長。

楊慧琪指出，現在中華電信員工自建助理超過萬個，協助會議摘要市場洞察翻譯，企業級的AI Agent超過250個，文件處理、維運規劃及客服等，更延伸到外部賦能的場景，像是智慧醫療等等。

現在中華電信內部透過AI Agent進行文件審閱，楊慧琪分享，例如法規審閱意見撰寫，可以應用在合約、年報、法務、採購、管理等文件審閱場景，提高文件品質降低法遵風險。

網路維運部分，過去中華電信累積許多老師傅的隱形經驗，透過AI精煉術變成24小時專業課程，楊慧琪形容每一個工程人員出門都帶了一個專業的AI Agent，查修時間從44分鐘降到8分鐘，正確率達到98%。

網路基地台建設更仰賴基地台精準建設AI Agent，楊慧琪指出，過往團隊要透過品質、客戶、客訴涵蓋競爭狀況等，選址都要十天以上，現在多個專業AI Agent專業分工，交給總合決策的AI Agent，從過去10天變成20秒，每天分析240億筆資料，跟專家分析的一致性90%以上，專家沒看出來的熱區站點超過30%，節省網測成本3,000萬。

智慧客戶服務也升級成客服AI Agent，楊慧琪分享，透過AI Agent找資料歸納重點，整合核心資訊，生成客服情境說明，客戶等待縮短四分鐘，資訊準確度99.8%，更有七成進線由AI Agent協助處理，也支援多國語系。

資安防護部分更是用AI來對抗AI，楊慧琪指出，中華電信每天需要分析10億筆系統日誌，導入AI Agent自動辨識，加上專家做最後的決策，過去異常分析兩個多小時縮短到5分鐘，資安專家產能提升三倍以上。

未來更要防範AI入侵及量子威脅，楊慧琪指出，中華電信採取零信任xTrust加上後量子密碼加密，從身份辨識、設備辨識、信任推斷，政府已經有15家A及機關導入xTrust，預期2029至2030年可能破解現行金鑰加密演算法，中華電信採取後量子密碼（PQC）技術，預防先竊取後解密，建構後量子安全。

楊慧琪指出，中華電信更重視AI治理以及管理，資料能不能用？數據能不能信？從制度、組織、風險、資料、模型、評測到查核，設置完整周期，賦能企業建立AI治理制度，今年7月中華電信更成為全球首批取得BSI人工智慧信賴標章。

迎向AI Agent趨勢，中華電信不僅內服，更積極向外推動，楊慧琪分析，賦能AI發展與應用，是一個完整的堆，從底層的網路、資料中心、算力、模型／領域腦，平台以及Agent應用，中華電信打造完整AI生態系及應用堆疊。

從AI Agent連結資料、企業及員工，楊慧琪指出，網路一定是最根本的需求，中華電信打造綿密及完整的海地星空韌性網路，涵蓋海纜20條可以連接國際及離島，地面有行動寬頻、固網寬頻、微波、全光網路，星空就包含高軌中軌低軌衛星，在全球50多個城市設有通訊站，可以服務155個國家。

中華電信的資料中心布局則強調綠能機房，楊慧琪指出，AI機房透過液冷技術，將全台有20多座資料中心營運中心，因應相關需求持續升級，並支撐AI算力，中華電信也持續在北中南投資高規格國際資料中心。

另一方面，中華電信打造「極簡AI模組機房」，楊慧琪表示，涵蓋機櫃、電力、冷卻、環境監控及門禁安全，出場前預組裝，提供客戶機房諮詢規劃以及建置服務。

同時中華電信引進國際先進技術，打造IOWN推動的全光網路及下世代資料運算架構。楊慧琪表示，光連結從機房與機房機櫃與機櫃甚至是晶片與晶片，IOWN推動的全光網路目標在2030年達到傳輸容量125倍，200分之一的延遲，百分之一的耗電以及幾乎零抖動，對於遠距醫療、高頻交易很重要。

楊慧琪指出，透過全光網路的串聯，可以突破供電及土地的限制，彈性的調度電力，提高算力利用效率。

近年中華電信積極實踐全光網路AI應用案例，已經完成2分鐘單一VM異地機房搬遷備援；台日全光網路合作全球首例跨國零時差異地共演，3000公里距離傳輸僅需17毫秒；台日即時翻譯、語意理解、4K影音互動，如臨現場。

楊慧琪強調，中華電信今年更完成算力彈性應用案例驗測，達到算力無時差、算力協作，還可以達成算力備援；邊緣機房應用案例透過在地主權，縮短資料傳輸路徑，強化機敏資料與客戶隱私防護，降低AI推論延遲，滿足智慧製造、車聯網以及智慧監控等即時應用場景。

未來企業持續營運韌性是一大關鍵，楊慧琪指出，中華電信提供從企業總部到全球布局的跨國衛星及海纜及全光網路，更打造網路韌性、算力韌性以及資安韌性資料韌性以及系統韌性，助攻企業AI發展。

此外，中華電信也建構多樣化模型及具領域腦的研發能力，楊慧琪表示，已打造資安、客服、法律、科技執法、交通、防詐、語音辨識、影像辨識、仿聲、語意分析、影像生成等20個領域腦；同時攜手中華創智國際，打造AI發展與管理平台，攜手Google、微軟、aws三大公雲，建構CHT雲管系統。

從底層的網路、資料中心、算力、模型／領域腦，平台以及Agent應用，中華電信已經打造完整AI生態系及應用堆疊，更積極推動實際應用落地，已經打造智慧城市、智慧工安、智慧醫療、智慧物流以及多樣化智慧客服應用等五大智慧應用。

楊慧琪指出，智慧城市整合公務車、路口CCTV、無人機等多元影像，資料在高雄、機房在台南，整合算力資源池，即時自動辨識事件並通報，例如淹水時主動通報城市治理資料中心，過去是事後通報，現在是主動察覺並通知。

智慧工安則是以AI來降低工安事故以及設備故障率，楊慧琪表示，整合AI影像辨識與智慧工安專家，AI Agent 協助客戶減少四成工安事故；智慧醫療的醫療影像透過全光化快速傳輸，將大量的2D醫療影像（20GB）快速傳輸到衛福部的算力機房進行3D重建，可以應用在偏鄉遠距醫療及聯合會診等。

智慧物流與多樣化智慧客服應用部分，楊慧琪指出，無人機打造的智慧物流超越陸運極限，透過5G通訊、智慧物流平台、空中廊道管理，從接收訂單、起飛站的邊緣AI，AI Agent智慧調度，無人機飛行智慧監管、智慧取貨櫃自動交付，已經在嘉義亞創無人機物流計劃，完成1,200趟實證，航行1,100公里及120小時，從基礎物流、醫療資源調度、救災物資頭送，以及偏鄉物流，當遭逢天災，道路中斷，這就是救命的應用。

多樣化智慧客服則是賦能業者導入AI智慧客服，系統可以理解複雜交談內容，自動派修及訂位，楊慧琪指出，已經導入政府、科技、金融、物流、旅遊、家電、及醫療院所等。

最後楊慧琪強調，AI Agent要落地產生價值，不是只有模型，要考慮多元面向及技術支撐，需要智慧韌性、綠能機房，領域模型及管理平台跟資安治理互相搭配建構可信任及持續營運，中華電信則持續以智慧韌性為基礎，以全光網路乘載無所不在的AI應用，攜手政府及產業夥伴，把可信任的AI Agent帶進百工百業。