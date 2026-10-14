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中華電總座林榮賜：台灣在 AI Agent 新賽局扮演關鍵角色

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信總經理林榮賜14日參加經濟日報2026科技論壇，林榮賜致詞時表示，AI時代，「創新」跟「治理」要一起往前走，「速度」跟「信任」也必須兼顧，這就是AI的新賽局，而台灣在AI Agent賽局裡面扮演關鍵角色。

經濟日報將於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集各界專家探討發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

林榮賜表示，經濟日報長久以來關注科技及產業發展，透過論壇舉辦邀請產官學研，一起腦力激盪，思考下一步要怎麼走。

AI發展多年，林榮賜表示，過去大家使用AI，都思考怎麼改善相關服務，近兩年更往前一步，以前都是以提問方式與AI互動，現在進步到下一步，就是AI Agent（AI代理），過去都是問問題得到答案，現在AI從會說話到會做事，AI Agent已經可以理解目標、拆解工作，規劃步驟、連結工具，甚至在授權範圍內把事情做完。

隨著AI能力越強，林榮賜指出，這讓大家越認真思考責任與風險問題，過去擔心AI「說錯話」，現在擔心「做錯事」，會不會為達目的不擇手斷，AI發展從提供建議到執行的過程，不再只是思考模型大不大，功能強不強，關鍵在於誰可以安全地把人工智慧放在流程，做好分工，做出可以衡量及執行的價值。

同時，林榮賜認為，人類把行動權交給AI，資料怎麼用？權限怎麼開？產出結果誰負責？都要先設計清楚，因此AI時代創新跟治理要一起往前走，速度跟信任也必須兼顧，這就是AI新賽局，台灣從半導體到資通訊產業，在AI賽局裡面扮演關鍵角色，

林榮賜指出，未來製造、醫療、交通、金融及公共領域等都會快速展AI，接下來把既有優勢跟關鍵應用優勢串聯在一起，讓AI形成一個關鍵產業競爭力，而中華電信則將扮演百工百業賦能者，讓AI算得快，調的動，且不中斷，中華電信透過建構「海地星空」多層次多網路路由，相互備援，更透過全光網路來連接分散式的AIDC，把通訊進一步升級成為可以乘載、調度算力的基礎建設，成為AI時代，算力高速流通的堅實的底座。

另一方面，林榮賜指出，中華電信也擁有數位治理及資安能量，不僅提供網路基礎、算力服務，把需求理清楚，協助AI徹底融入政府及企業。

林榮賜指出，透過經濟日報科技論壇，匯聚產官學研專家，一起為台灣產業掌握AI Agent的新賽局，同時也可以把三個核心問題放在心裡；到底AI Agent可以幫產業解決什麼樣的問題？在安全及信任，如何推動AI Agent規模化，台灣又如何把既有以歐式轉換為下一波的動能？我們一起來來思考。

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