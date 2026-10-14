AI Agent 世代快速到來 簡立峰提未來五大變革

AI Agent世代快速到來，沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰認為，這將會替世界帶來全球五大變革，包含AI開始自主創新帶來的效益與風險、所有師字輩職能需要再改造、Token economy引發巨大變革經濟、企業營運典範轉移、台灣AI有大未來等巨大變化。

經濟日報今（14）日在舉行「2026科技論壇」，以「AI Agent新賽局」主題。簡立峰特別以AI Agent帶來的五大變革為題，首先是AI開始自主創新，他點出，AI自己去學習精進的效果，比人類教給AI效果更加有效。

其次是所有師字輩職能需要再改造，簡立峰說，現在AI產業不僅影響軟體開發產業，更延燒到影視產業，後續更可能將蔓延到財務、法律、醫療保健等相關產業，讓所有「師」字輩職能重塑。

第三是，Token economy巨大變革經濟，簡立峰指出，AI最重要的核心提升研發能力，讓新經濟改造舊經濟，其中，IC設計領域已經開始慢慢實現，這也是為什麼聯發科需要設立資料中心，「看看世界想想自己，若自己資料中心沒有人在用，這可能就是產業有問題。」

第四大變革為企業營運典範轉移，簡立峰說，企業運作新型態，AI原生企業會有數位員工，將AI Agent視為虛擬成員，賦予任務與職掌，工作流程+AI Agent，如採購流產、產引言發、品牌行銷等。

最後一項變革，簡立峰表示，台灣AI有大未來，現在不僅神山，更有神山群，舉凡鴻海、台達電、聯發科等大廠都是全球百大企業之一，一個小小的台灣就有四家全球百大企業，在台灣股市外資過半、超過東京、快速國際化情況下，台灣企業要學習新M&A管理能力。