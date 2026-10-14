松山機場打造AI園區 林宜敬：這塊土地適合做跨國企業總部

台北市長蔣萬安日前拋出「松山機場遷建並打造台北AI園區」的重大政策構想，數發部長林宜敬今日指出，這塊土地不適合設置高耗能算力中心，但適合作為跨國企業總部，算力中心適合設置於彰濱或高雄亞灣等地區。

立法院交委會今日邀請數發部長林宜敬列席報告業務概況並備質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時談到，如果大家覺得首度需要有一個大規模土地來做AI（人工智慧）發展，各部會都有不同角色，經濟部需要規劃相關產業，內政部需要規劃國土，但重點在於數發部，既然這個園區規劃方向是AI產業聚落，數發部就不能沒有角色。

林宜敬表示，假設要在台北市發展AI園區，主要還是會朝企業總部發展，因為全世界再也找不出來有誰會在市區精華地段設置工廠。以輝達例子來看，座落北士科的企業總部占地面積約3.89公頃，而松山機場面積大概200公頃，換言之，松山機場這快遞可以放得下50個輝達企業總部，台北市政府應努力招商，找到50個像輝達這種規模的企業，才能充分運用松山機場這塊土地。

洪孟楷則認為，若輝達能將企業總部落腳台灣，政府就應該進一步爭取其他跨國高科技AI企業總部一同進駐，且AI產業聚落需由中央與地方共同推動，不應分割看待。

此外，AI基本法已於今年初通過，相關作用法目前為止則尚未上路。洪孟楷質詢提問，目前的AI發展已走向AI代理，技術一日數變，台灣法規該如何因應，哪些部會的法令又該走得快一點？

目前AI法制工作由行政院督導，林宜敬表示，預計明年6月提出第一波修法，並依程序送交立法院審議。也正因為AI一日數變，用法律來規範的時候，也會有些困難的地方；而從部會來看，金管會、衛福部的AI相關指引最為重要，也應優先出爐。

林宜敬指出，數發部在制定法令時，一方面必須加快進行，一方面也要很小心，如果制定法令太過倉促，未來可能會綁住自己的手腳，這也是美國現在的態度，美國認為，如果像歐盟因法規制定過早，而無法跟上ChatGPT等AI技術的演進，反而卡住自己。針對這個部分，數發部未來也會持續關注。