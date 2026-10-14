AI 能自主做事後誰來把關？勤業眾信籲關鍵決策保留「人為監督」

隨著生成式AI加速企業數位轉型，Agentic AI與人機協作模式興起，AI已從輔助工具演變為能自主規畫、執行任務的智慧夥伴。勤業眾信聯合會計師事務所建議，企業導入Agentic AI須同步建立明確權責分工與可追溯決策機制，才能讓 AI 成為企業韌性與競爭力的核心助力。

勤業眾信近日舉辦「人機協作與 AI 治理研討會」，聚焦AI 如何提升決策效率、優化營運流程；Agentic Enterprise 發展趨勢與實務應用；以及 AI 於法遵管理、出口管制、貿易制裁合規與供應鏈風險監控等場景的治理思維三大主軸。

勤業眾信管理顧問股份有限公司執行副總經理江榮倫說明，隨著Agentic AI快速發展，企業正邁入由人與AI代理共同協作的全新營運模式，從顧問實務觀察，企業推動AI應用應同步完善治理框架，涵蓋策略目標、權責分工、風險評估、效度監控、決策可追溯性及法遵管理等面向，並需透過人機協作機制，確保關鍵決策保有適當的人為監督與專業判斷。

江榮倫強調，必須將AI治理思維，融入AI生命周期管理，才能有效降低營運與合規風險，進一步將AI從提升效率的工具，發展為驅動企業轉型與永續成長的重要夥伴。

國立臺北科技大學管理學院院長范書愷指出，將從企業轉型與決策科學視角，解析生成式 AI 邁向 Agentic AI 與 AGI 的關鍵轉折，隨著前沿模型逐步具備長時程規畫、工具調用、記憶更新與自主研究能力，企業 AI 競爭焦點正由「會回答」轉向「能完成任務並持續改善」。

范書愷指出，AGI 發展不應只追求能力擴張，更須建立可治理自主性，走出瀏覽器的對話功能，透過 Agentic Workflow、MCP/A2A、Evaluation Harness、Human-in-the-Loop、Loop Engineering、Graph Engineering與閉環學習，使決策可追溯、可驗證、可中止、可問責。

此外，NVIDIA在分享中指出，常駐型AI代理代表AI正從依靠提示詞啟動的助理，轉向能持續保留任務脈絡、協調工具，並在中斷後恢復執行的軟體系統，可在數小時甚至數天內，持續推進複雜工作流程。

在相關技術上，NVIDIA NemoClaw提供整合運作需求的參考環境，OpenShell協助隔離及管理代理執行環境，NeMo Relay則在工作流程中提供事件紀錄與控制節點，支援狀態觀測、核准、重試及政策執行。NeMo Switchyard可依不同任務階段，考量準確度、反應時間、成本及治理需求，動態選擇模型並保留相關脈絡，協助開發者打造可長時間運作、可稽核且能調整的AI代理，同時維持企業控管與人為監督。