AI 資料中心帶旺電力需求 大東電秀電纜、儲能整合實力

大東電於10月14日至16日參加「2026台灣國際智慧能源周暨台灣國際淨零永續展」，以「驅動AIDC看不見的力量」（The Unseen Power Behind AIDC, Powering What’s Next.）為主軸，攜手東電綠能、東軒綠能等合作伙伴，展示從創能、輸電、儲能到用電的電力解決方案，並呈現大型電纜工程、再生能源應用及循環經濟成果。

面對AI資料中心快速擴張，大東電表示，此次以電力基礎建設與能源整合為展示核心，呈現支撐AI算力運作所需的電力傳輸及能源應用能力。

大東電表示，隨著AI資料中心、再生能源及大型電力設施建置需求增加，電力工程不僅需要穩定的材料供應，也仰賴施工品質、工程管理及跨工項協調。

集團將持續發揮電纜材料與施工一體化服務能力，依不同工程需求提供規劃、供料、敷設、接續安裝及工程管理，協助降低工程介面與協調成本，兼顧工程品質與施工進度。

在創能與永續應用方面，大東電展示山屋微電網升級成果，並持續推進「聖稜線2.0」高山光儲計畫。

大東電表示，已完成玉山國家公園雪山翠池山屋光儲建置，配置10kWh儲能系統，每日預計發電量約13度電，累計服務登山人次達2,071人。下一階段將前往桃山山屋進行光儲升級，透過太陽能與儲能系統整合，提升高山山屋能源供應能力，以綠能支持山區設施運作，持續推動高山能源應用。

循環經濟方面，大東電表示，將展出XLPE電纜材料廢料回收技術開發路徑，呈現廢料回收、再生處理及材料再利用的循環流程，推動橡膠及相關材料資源化，並展示再生材料應用成果。依公司展出資料，再生材料使用率達86.77%，展現企業將材料循環與產品應用相互結合的布局。

在展覽期間，大東電業安排為期三天的論壇，邀集能源、電力、儲能及資本市場領域代表，探討AIDC帶動的電力產業商機與能源轉型趨勢。

10月14日邀請寧德時代（CATL）亞太區技術長李佳欣分享「CATL Energy Storage Solutions Journey」，並由大園汽電共生董事長吳進忠以「從算力到電力：AIDC帶動『發、輸、用、儲』的電力產業新商機」為題發表演講，另由台灣董事學會發起人蔡鴻青解析AI資本市場趨勢。

10月15日將聚焦日本蓄電池市場與儲能系統認證實務，由Digital Grid取締役大川雅史分享日本蓄電池市場趨勢，智電副總余丞皓解析JC-Star認證實務，並舉行日本米子特高壓蓄電廠15MW/60MWh簽約儀式。

10月16日舉行鴻海、東電、晟瑞、盛齊及利佳興業聯合開發生產國產化代表後儲能系統簽約儀式，並邀請美國維吉尼亞州駐台灣辦事處處長劉師脫，以「AI時代的電力挑戰：從維吉尼亞AIDC發展看電網韌性與能源基礎建設趨勢」為題分享產業觀察。