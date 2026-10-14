聽新聞
0:00 / 0:00
朋億在手訂單衝破170億元新高 台灣、中國客戶搶擴產
高科技製程系統廠朋億接單暢旺，至9月底在手訂單金額超過新台幣170億元，再創歷史新高。朋億表示，目前在台灣、新加坡和中國仍有許多專案洽談中，預期第4季在手訂單金額可望進一步創高。
朋億指出，受惠台灣記憶體和封測廠，以及中國記憶體和晶圓代工廠積極擴產，今年來營運高度成長，在手訂單金額不斷攀高，至9月底在手訂單金額突破170億元，創下歷史新高。
在大型專案陸續認列，設備交貨順利，朋億第3季營收達到45.8億元，創下單季歷史新高，季增21%，年增124%；累計前9月營收107.09億元，年增72%。
朋億表示，第4季營運展望審慎樂觀，季營收將較第3季持平或小幅下滑。在台灣、新加坡和中國仍有許多專案洽談中，預期在手訂單金額可望續創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。