朋億在手訂單衝破170億元新高 台灣、中國客戶搶擴產

高科技製程系統廠朋億接單暢旺，至9月底在手訂單金額超過新台幣170億元，再創歷史新高。朋億表示，目前在台灣、新加坡和中國仍有許多專案洽談中，預期第4季在手訂單金額可望進一步創高。

朋億指出，受惠台灣記憶體和封測廠，以及中國記憶體和晶圓代工廠積極擴產，今年來營運高度成長，在手訂單金額不斷攀高，至9月底在手訂單金額突破170億元，創下歷史新高。

在大型專案陸續認列，設備交貨順利，朋億第3季營收達到45.8億元，創下單季歷史新高，季增21%，年增124%；累計前9月營收107.09億元，年增72%。

朋億表示，第4季營運展望審慎樂觀，季營收將較第3季持平或小幅下滑。在台灣、新加坡和中國仍有許多專案洽談中，預期在手訂單金額可望續創新高。