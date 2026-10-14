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崇越瞄準美光擴產商機 評估增設愛達荷州服務據點

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
崇越科技李正榮總裁出席2026美國半導體展。公司／提供
崇越科技李正榮總裁出席2026美國半導體展。公司／提供

半導體材料整合服務商崇越（5434）深化北美布局，繼亞利桑那州鳳凰城、德州達拉斯後，下一階段將愛達荷州博伊西列為重要目標，因應美光擴大先進記憶體投資，評估建立在地服務據點，搶攻次世代記憶體、HBM及先進製程商機。

崇越科技於10月13日至15日參加在舊金山舉行的美國國際半導體展，今年集結台、日、韓供應鏈，參展陣容擴增至21家，涵蓋製程材料、檢驗量測、先進封裝、散熱及廠務工程，展現由材料供應朝向供應鏈整合服務平台發展的布局。

崇越科技總裁李正榮表示，台灣科技業赴美投資面臨高昂成本、各地法規與跨文化營運等挑戰，公司透過整合服務平台，提供技術服務、工程支援、在地組裝及倉儲物流，協助供應鏈加速在美落地，也讓客戶能就近取得支援。

此次展出內容串聯前段晶圓製造至後段封裝，包括晶圓傳送盒、石英部品、靜電吸盤、特用化學品及蝕刻設備，並納入光罩檢驗、先進封裝檢測與量測，協助晶圓代工與整合元件製造廠提升製程穩定度及良率。

AI晶片帶動的先進封裝與散熱需求也是重點。崇越整合達興材料的感光性介電絕緣材料、雷射離型層，以及精密烘烤乾燥、切割與檢測技術，並展示韓國KoolMicro微通道液冷技術及晶片整合冷板，因應高功耗晶片的散熱挑戰；廠務端則結合旗下建越科技的廢水處理與工程經驗，延伸至建廠及維運服務。

李正榮指出，亞利桑那州已成為先進邏輯與晶圓製造的重要聚落，德州持續發展AI伺服器及科技製造供應鏈，下一階段將積極布局以次世代記憶體與HBM為重點的愛達荷州，逐步擴大北美服務網絡，爭取國際一線客戶合作機會。

美光 崇越科技 德州

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