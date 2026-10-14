2026 OCP 全球峰會 緯穎攜 Ayar Labs 與創意實機展示 CPO 光互連技術

緯穎（6669）14日宣布攜手AI scale-up 共同封裝光學（CPO）解決方案領導廠商 Ayar Labs，以及全球先進 ASIC 領導廠商創意電子（3443），於 2026 OCP 全球高峰會首次實機展示整合式運算系統與即時遙測監控，象徵三方策略合作邁入新一里程碑。該系統結合創意電子的 ASIC 與 Ayar Labs 的 TeraPHY™ 光學引擎（OE）與SuperNova™ 雷射光源解決方案，展現從晶片、光學元件到系統層級的整合能力。

本次展示象徵三方合作從機櫃級架構設計，進一步推進至平台整合與功能驗證。此系統整合了創意電子的多晶片封裝技術 ( Multi-chip packages, MCPs ) 與 Ayar Labs 的 TeraPHY™ 光學引擎，並透過 Ayar Labs SuperNova™ 提供雷射光源。現場展示即時擷取整合於多晶片封裝中 OE 的遙測資料，並同步監控，驗證光互連功能的實際運作狀態。透過調校子系統持續追蹤溫度與波長漂移，展現穩定且高品質的關鍵訊號指標，進一步證實系統具備在實際環境中的運作能力。

緯穎總經理暨執行長林威遠表示：「AI 基礎設施正快速邁向光學互連的新世代。緯穎與 Ayar Labs 及創意電子的深度整合，證明光學引擎與雷射光源能夠在實際系統架構中穩定運作，展現我們合作向前推進重要的一步。我們將持續攜手加速 CPO 的規模化部署，協助超大規模資料中心業者打造高頻寬、高能源效率與高度擴展性的下一代 AI 基礎設施。」