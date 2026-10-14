快訊

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟日報2026科技論壇登場 聚焦AI Agent新賽局

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。中華電信總經理林榮賜致詞。記者林伯東／攝影
經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。中華電信總經理林榮賜致詞。記者林伯東／攝影

經濟日報今天在台北舉行「2026科技論壇」，以「AI Agent新賽局」主題。隨著生成式AI邁向自主判斷、協作與執行的Agent時代，共同探討 AI Agent 發展趨勢、關鍵技術、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。

國發會主委葉俊顯、經濟日報社長劉永平、中華電信總經理林榮賜與技術長楊慧琪、Google Cloud業務副總經理張裕昌、沛星科技獨董簡立峰及群聯執行長潘健成等人出席。

經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。記者林伯東／攝影
經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。記者林伯東／攝影

經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員葉俊顯（中）、中華電信總經理林榮賜（左三）、 經濟日報社長劉永平（右至左）、中華電信技術長暨執行副總經理楊慧琪、沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰、群聯創辦人暨執行長潘健成、Google Cloud 業務副總經理張裕昌出席，一同合影。記者林伯東／攝影
經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員葉俊顯（中）、中華電信總經理林榮賜（左三）、 經濟日報社長劉永平（右至左）、中華電信技術長暨執行副總經理楊慧琪、沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰、群聯創辦人暨執行長潘健成、Google Cloud 業務副總經理張裕昌出席，一同合影。記者林伯東／攝影

經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。經濟日報社長劉永平致詞。記者林伯東／攝影
經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。經濟日報社長劉永平致詞。記者林伯東／攝影

中華電信 葉俊顯 Google

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 競爭轉向落地應用 葉俊顯：政府四大面向助攻產業升級

LINE功能再升級 以AI Agent開啟服務新布局

AI 助攻市政升級！竹市19舉辦智慧治理論壇

新竹「智慧治理論壇」10／19登場 即起免費報名

相關新聞

台積電明年資本支出上看900億美元！估3奈米產能利用率衝破120%

台積電（2330）加快擴產，可望帶動營運成長，也讓股價有機會上漲。高盛與瑞銀已分別將台積電明（2027） 年資本支出預估上調至850億和900億美元，均高於市場共識的約750億美元。

松山機場打造AI園區 林宜敬：這塊土地適合做跨國企業總部

台北市長蔣萬安日前拋出「松山機場遷建並打造台北AI園區」的重大政策構想，數發部長林宜敬今日指出，這塊土地不適合設置高耗能算力中心，但適合作為跨國企業總部，算力中心適合設置於彰濱或高雄亞灣等地區。

日月光攻 AI 供電 PowerSiP 新方案降低逾五成佈線損耗

封測龍頭日月光投控（3711）14日宣布，擴展PowerSiP平台，推出3D系統級封裝（SiP）解決方案，將電壓調節模組（VRM）直接配置於處理器正下方，縮短大電流傳輸路徑，可降低50%以上寄生佈線損耗，搶攻AI資料中心與高效能運算供電需求。

日月光擴展功率封裝 PowerSiP平台 賦能次世代 AI 電力傳輸

日月光投控旗下日月光半導體今日宣布功率封裝 PowerSiP平台推出 3D 系統級封裝（SiP）解決方案，可實現垂直整合的電壓調節模組（VRM），有效提升 AI 資料中心與高效能運算的系統效率。

AI 新創獲百億基金助攻 數發部已核定投資10家、帶動民間資金5.7億

數位發展部14日指出，截至今年9月，數發部建置的AI算力池已協助320家業者使用，累計開發至少266個模型及AI應用服務，其中80家資服業者完成AI服務產品化；另國發基金支持的100億元AI新創投資方案，已核定投資10家業者，投資金額約2.55億元，帶動民間投資約5.7億元。

微軟推新AI晶片 將降低對輝達、超微的依賴…台積助攻

微軟宣布，推出最新自研AI晶片「Maia 300」，計劃明年部署可能超過100萬顆，以降低對輝達、超微等晶片供應商的依賴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。