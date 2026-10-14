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經濟日報2026科技論壇登場 聚焦AI Agent新賽局
經濟日報今天在台北舉行「2026科技論壇」，以「AI Agent新賽局」主題。隨著生成式AI邁向自主判斷、協作與執行的Agent時代，共同探討 AI Agent 發展趨勢、關鍵技術、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。
國發會主委葉俊顯、經濟日報社長劉永平、中華電信總經理林榮賜與技術長楊慧琪、Google Cloud業務副總經理張裕昌、沛星科技獨董簡立峰及群聯執行長潘健成等人出席。
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