經濟日報2026科技論壇登場 聚焦AI Agent新賽局

經濟日報今天在台北舉行「2026科技論壇」，以「AI Agent新賽局」主題。隨著生成式AI邁向自主判斷、協作與執行的Agent時代，共同探討 AI Agent 發展趨勢、關鍵技術、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。

國發會主委葉俊顯、經濟日報社長劉永平、中華電信總經理林榮賜與技術長楊慧琪、Google Cloud業務副總經理張裕昌、沛星科技獨董簡立峰及群聯執行長潘健成等人出席。

經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。記者林伯東／攝影

經濟日報今天以「AI Agent新賽局」為主題舉辦「2026科技論壇」，探討AI Agent如何重塑企業新未來。行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員葉俊顯（中）、中華電信總經理林榮賜（左三）、 經濟日報社長劉永平（右至左）、中華電信技術長暨執行副總經理楊慧琪、沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰、群聯創辦人暨執行長潘健成、Google Cloud 業務副總經理張裕昌出席，一同合影。記者林伯東／攝影