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AI 園區落腳松山機場可行？ 林宜敬：台北市應該努力招商

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北市長蔣萬安先前提出要在台北打造AI園區。數發部長林宜敬14日坦言，如果以半導體產業來說，不太可能把工廠設在市區精華地帶，因為全世界沒有人會這樣做，而目前輝達來北市科設立企業海外總部的佔地面積如果用松山機場這塊地來換算，理論上可以容納50個像輝達這樣規模的企業總部。因此，台北市政府應該努力招商，找到更多像輝達這樣規模的企業，才能充分運用這塊土地。

立法院交通委員會今日邀請數發部進行業務報告。會中國民黨立委洪孟楷提到，北北基桃是很多高科技產業的聚集地，也有很多跨國人才可以交流，他非常支持先前蔣萬安提出的再把松機遷移改成AI園區。

林宜敬則回應，假設真的要在台北市發展AI園區應該還是會朝向企業總部發展，畢竟在全世界上也找不出來有誰會在市區精華地段設置工廠，不過就以半導體產業來說，最重要的應該還是工廠製造。以輝達例子來看，北士科企業總部的面積約3.89平方公里，而松山機場面積大約有200公頃，換句話說，松山機場這塊地，理論上可以容納50個像輝達這樣規模的企業總部。因此，台北市政府應該努力招商，找到更多像輝達這樣規模的企業，才能充分運用這塊土地。

對此，洪孟楷也反駁，中央招商應該要跟地方政府一起努力，不應該分開。

林宜敬則是強調，作為中央部會，數發部應該是整體規畫的角色，國土規畫也需要中央與地方共同合作。他現在很理性地討論，松山機場到底適不適合發展AI硬體、IC設計中心、算力中心，還是企業總部。當然台灣絕對需要算力中心，但算力中心是否適合設在松山機場這種市中心精華地段，他認為還需要討論。

洪孟楷也說，中央與地方不應該因為意識形態而卡關，如果大家認為首都可以有一塊大規模土地，用來進行AI產業的宏觀規畫，思考10年後、20年後的發展，那麼數發部的角色就至關重要，交通部可以規畫機場經濟，內政部可以規畫國土，但如果今天談的是AI產業聚落，數發部就不能沒有角色。

林宜敬回應，AI算力中心很適合設在彰濱，也很適合布局在高雄亞灣，這些方向數發部都有在規畫。

林宜敬 松山機場 台北

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