日月光攻 AI 供電 PowerSiP 新方案降低逾五成佈線損耗

封測龍頭日月光投控（3711）14日宣布，擴展PowerSiP平台，推出3D系統級封裝（SiP）解決方案，將電壓調節模組（VRM）直接配置於處理器正下方，縮短大電流傳輸路徑，可降低50%以上寄生佈線損耗，搶攻AI資料中心與高效能運算供電需求。

日月光指出，目前高效能AI系統單晶片功耗已突破千瓦，峰值電流需求超過1,000安培。傳統橫向供電須經過PCB、封裝基板及互連結構，電流愈大，佈線損耗問題愈突出，讓電壓調節模組更貼近處理器，成為提升效率的關鍵。

PowerSiP整合電容陣列、高縱橫比銅柱及高密度主被動元件等封裝技術，打造輕薄、微型化的電壓調節模組，克服運算托盤空間與厚度限制，支援次世代GPU、TPU及客製化ASIC架構。日月光集團研發副總張欣晴表示，透過縮短大電流傳輸路徑，可將佈線損耗的改善轉化為系統節電效益。

日月光投控今日盤中最高763元，目前暫報752元，上漲12元、漲幅1.62%。美銀最新報告指出，日月光第3季營收優於原先財測，先進封測（LEAP）業務放量，加上成熟封測供應吃緊帶動報價走強，有助推升獲利；隨AI訂單來源更趨多元，看好後續成長動能，維持「買進」評等，目標價由800元調升至900元。