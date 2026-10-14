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技嘉旗下技鋼科技攜手 Scaleway 搶攻歐洲 AI 市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

技嘉（2376）旗下技鋼科技14日宣布與 Scaleway 合作，於巴黎 ai-PULSE 展會上共同發布採用 AMD Instinct GPU 的 AI 與雲端平台。技鋼科技提供運算基礎架構的核心伺服器，作為涵蓋運算、儲存與液冷的整合生態系的一環。Scaleway 的主權雲端服務為各類組織提供運行敏感與關鍵工作負載的能力。

Scaleway 正在歐洲建構大規模 AI 基礎架構，讓企業、研究機構及 AI 開發者得以在歐盟資料中心內使用高效能雲端服務。AMD Instinct MI355X GPU 為 Scaleway 的 AI 雲端產品組合新增了一項加速器選項，讓客戶能夠在開放軟體堆疊上訓練、微調及部署大型模型，同時確保資料與工作負載留在歐盟司法管轄範圍內。此次部署亦支援雲端主權框架，強化歐洲在其掌控的基礎架構上開發與運行 AI 的能力。

技鋼科技提供驅動 Scaleway AMD Instinct AI 與雲端服務的運算基礎架構。此次多機櫃部署以技嘉 G4L3-ZX1-LAT4 DLC 伺服器為核心，每台伺服器配備 8 顆 AMD Instinct MI355X GPU 與 2 顆 AMD EPYC 9005 CPU，提供大型模型訓練與高吞吐量推論所需的記憶體容量與頻寬。

技鋼科技在大規模部署方面具備深厚的 AI 伺服器專業知識，並有技嘉的製造與驗證能力作為後盾。透過將高密度 GPU 平台與現代資料中心所需的管理軟體及液冷方案整合為一體，技鋼科技協助 Scaleway 的 GPU 容量與客戶需求同步成長。

「很高興能與技鋼科技攜手擴展我們的 AI 基礎架構。技鋼在高密度液冷伺服器方面的豐富經驗，對於這種規模的部署尤為珍貴。目標很明確： Scaleway 要為客戶提供所需的運算容量，同時打造一套能高效運營、並隨客戶雄心壯志持續擴展的基礎架構。」Scaleway 營運長 Albane Bruyas 表示。

「Scaleway 的 AMD Instinct GPU 服務充分說明了整合高效能運算、高效冷卻與完善基礎架構生態系的重要性，以滿足主權 AI 規模化部署的需求。」技鋼科技總經理侯智仁表示：「我們很榮幸 GIGABYTE 伺服器成為此次部署的運算基礎，並期待持續支持 Scaleway 為其歐洲客戶擴展 AI 運算容量。」

技嘉 歐洲 科技

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