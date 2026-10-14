美國防新創湧入台灣 攜手打造非紅無人機供應鏈

美國無人機新創公司在美國政府牽線下，紛紛湧入台灣尋找合作夥伴。這項新興產業既能滿足美軍對避開中國的安全無人機供應鏈需求，也能為台灣打造攸關存亡的武器庫。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，在與台灣合作開發海空無人機的美國業者當中，供貨給五角大廈與國軍的安杜里爾（Anduril）對台無人機合約已逾10億美元（約新台幣322億元）。

值得注意的是，除了安杜里爾這類大廠，小型新創也搶進台灣。

美國海軍前飛行官利文（Paul Lwin）2024年在美國羅德島州（Rhode Island）創辦國防新創「浩劫人工智慧公司」（HavocAI）以來，一直認為台灣充滿機會。他設計的是管理自主海上無人艦隊的軟體，正是台灣軍事戰略規劃人員在建構嚇阻中國侵台戰力時，夢寐以求的無人防衛科技。

利文說：「如果我們能協助台灣打造數以千計的自主無人艇，就能保衛台灣…還能防止戰爭爆發。」

對美國而言，推動在美國本土製造無人機是政策優先事項。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）去年推出規模11億美元（約新台幣354億元）、用於採購小型致命無人機的「無人機優勢」（DroneDominance）計畫時就曾指出：「我們明確偏好買美國貨。」

然而，曾主導五角大廈Blue UAS（藍色無人機）計畫、負責審核安全無人機和零組件的艾米奈克（TrentEmeneker）表示：「目前並非所有東西都能在美國製造，我們固然希望如此，但這絕非一朝一夕就能實現。」

台灣政府8月編列超過70億美元（約新台幣2253億元），將在未來6年內用於無人機採購，掀起一波淘金熱。這項龐大預算不僅帶動多項新合作案，也為早在預算拍板前就已建立的合作關係注入活水。

台灣官員認為，建立完整的國內無人機產業，對嚇阻中國以武力奪取台灣至關重要。

隨著美國總統川普遲遲未批准對台140億美元（約新台幣4505億元）軍售，台灣的急迫感日益加劇。支持者認為，在外界擔心美國已不願或無力協助台灣自我防衛之際，深化國防產業合作是強化台美關係的一大關鍵途徑。

這套雙邊夥伴策略借鏡了台灣經濟成長引擎台積電開創的「你設計、我製造」模式。

國防部去年12月表示需要1320艘單向攻擊無人水面載具，也就是抵達目標時引爆的自殺式攻擊艇。當時，台灣最大造船廠台船公司董事長陳政宏親眼見證西方新創企業爭相湧入的盛況。海軍隨後編列6年期共9.3億美元（約新台幣299億元）的採購預算。

陳政宏在台船台北辦公室表示：「美國廠商紛紛湧向我們。如果他們想拓展業務，台灣就是下一個大客戶。」

陳政宏說，台灣雖有強大的工業基礎，造船也是強項，但缺乏跨陸海空遠端操控大量無人系統的整合技術。

陳政宏和台船高層耗時半年，審查10多家歐美廠商，評估競標海軍無人艇合約的合作夥伴。他們走訪美國、實地參訪海上產品展示並與高層會面，最後選中美國的HavocAI。陳政宏上月親赴羅德島州簽署合作協議。

這類合作關係象徵在建立所謂「非紅」或「民主」供應鏈上的實質進展，既能供應台灣防衛需求，也能服務五角大廈。

安杜里爾共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）在台北接受小型媒體聯訪時說：「我的商業利益著眼於『美國設計、台灣製造』，或是『共同設計、台灣製造』。」但他同時強調，台灣面對中國威脅，「需要有能力自行設計武器系統，並具備大規模自主製造武器系統的能力」。

台灣軍方研發重鎮國家中山科學研究院去年與安杜里爾簽署共同生產協議，將在台灣製造安杜里爾的「梭魚500」（Barracuda-500）巡弋飛彈和水下無人載具。

美國國會去年底已要求五角大廈與台灣建立聯合無人機計畫。

艾米奈克表示，這類合作夥伴關係未來也具備為美國海外駐軍提供補給的潛力，對距離美國本土數千英里的美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）尤其有價值，「台灣的製造產能確實能填補確實存在的需求」。