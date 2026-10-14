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AI 競爭轉向落地應用 葉俊顯：政府四大面向助攻產業升級

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

人工智慧（AI）產業競爭進入新階段，未來比拚的不再只是模型規模與運算能力，而是能否真正融入企業營運、創造實際效益。行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯14日表示，AI Agent已成為下一波AI發展重點，政府將從算力、人才、應用及治理四大面向持續完善發展環境，並透過產業場域驗證、AI協作平台及國際媒合，加速成熟解決方案落地，協助台灣企業掌握新一波AI商機。

經濟日報今（14）日舉辦「2026科技論壇 AI Agent新賽局」，葉俊顯出席致詞時指出，近年AI應用已從過去單一功能，逐步走向企業營運及各種生活場域，產業界也開始發展更適合AI Agent運作的模式，透過企業地端與雲端協作，以及新的儲存與運算方法，降低導入成本、提升營運效率，同時兼顧資訊安全。

葉俊顯表示，AI Agent已成為全球科技產業布局重點，包括輝達、微軟及OpenAI等美國科技大廠，均加速推出相關產品與服務，顯示AI產業競爭正逐漸轉向實際應用。

他強調，未來AI產業比拚的「不只是誰的模型更大、更強」，而是誰能夠讓AI融入企業工作流程，協助完成任務，進一步創造實際的營運效益。這也意味著，AI技術能否從單一工具轉化為企業營運的一部分，將成為產業發展的重要關鍵。

從產業應用來看，葉俊顯指出，目前電信、製造及服務等產業，已陸續將AI導入網路管理、營運及客服流程。隨著技術持續發展，未來若進一步結合交通、醫療、金融及零售等不同場域，可望發展更多即時、個人化的智慧服務，讓AI真正融入民眾日常生活。

面對AI Agent帶來的新一波產業變革，葉俊顯表示，政府正持續推動「AI新十大建設」及「主權AI」等重要政策，並從算力、人才、應用到治理，逐步建構更完善的AI產業發展環境。

其中，在算力與人才方面，政府已透過提供算力資源及推動人才培育等相關政策，協助企業降低導入AI的門檻，讓更多產業有機會運用新興技術，提升生產效率與競爭力。

在應用推廣方面，政府也持續加強產業場域驗證、AI協作平台及國際媒合，讓已具備成熟度的AI解決方案，能夠更快導入實際產業場域，進一步擴大應用規模，並爭取走向海外市場的機會。

隨著AI逐漸深入企業核心營運，資料安全及可信賴程度也愈加重要。葉俊顯表示，政府將同步強化資料治理、資安及可信賴AI的相關制度，確保AI在加速創新的同時，也能兼顧安全與社會信任，為產業長期發展建立穩固基礎。

葉俊顯指出，AI Agent的發展才正要開始，相關技術帶來的機會與挑戰，需要政府、產業界及研究機構共同交流。也期待透過此次論壇，讓政府進一步了解產業第一線需求與實務經驗，促成更多跨域合作，共同掌握AI Agent帶來的新機會，持續提升台灣產業競爭力。

葉俊顯 算力 OpenAI

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