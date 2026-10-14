台積電明年資本支出上看900億美元！估3奈米產能利用率衝破120%

台積電（2330）加快擴產，可望帶動營運成長，也讓股價有機會上漲。高盛與瑞銀已分別將台積電明（2027） 年資本支出預估上調至850億和900億美元，均高於市場共識的約750億美元。

彭博資訊報導，兩家外資上修預估，反映設備成本上揚，以及對台積電成長前景更趨樂觀。瑞銀認為，台積電預估本益比有望升至21倍，高盛的評價則是22倍，都高於彭博彙整數據顯示的目前17.4倍。

台積電的成長步調，取決於產能擴充速度。凱基證券預估，台積電明年3奈米製程產能利用率將超過120%；半導體研究機構SemiAnalysis則預期，隨著AI需求吸收近60%產出，3奈米產能利用率將於下半年突破100%。

根據彭博，台積電今（2026）年資本支出規劃為600億至640億美元，市場平均預估613億美元；明年則估達753億美元。高盛預估今年支出640億美元、明年增至850億美元，瑞銀分別預估630億與900億美元。

台積電董事長暨總裁魏哲家7月曾表示，代理式AI正帶動CPU在AI資料中心的角色重新受到重視，供需缺口仍很大。彭博指出，這也意味著台積電2027年資本支出的預估仍有上修空間。