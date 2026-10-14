快訊

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電明年資本支出上看900億美元！估3奈米產能利用率衝破120%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
外資上修台積電明年資本支出預估，最高達900億美元，凱基證券並預估其3奈米產能利用率將突破120%。路透
外資上修台積電明年資本支出預估，最高達900億美元，凱基證券並預估其3奈米產能利用率將突破120%。路透

台積電（2330）加快擴產，可望帶動營運成長，也讓股價有機會上漲。高盛與瑞銀已分別將台積電明（2027） 年資本支出預估上調至850億和900億美元，均高於市場共識的約750億美元。

彭博資訊報導，兩家外資上修預估，反映設備成本上揚，以及對台積電成長前景更趨樂觀。瑞銀認為，台積電預估本益比有望升至21倍，高盛的評價則是22倍，都高於彭博彙整數據顯示的目前17.4倍。

台積電的成長步調，取決於產能擴充速度。凱基證券預估，台積電明年3奈米製程產能利用率將超過120%；半導體研究機構SemiAnalysis則預期，隨著AI需求吸收近60%產出，3奈米產能利用率將於下半年突破100%。

根據彭博，台積電今（2026）年資本支出規劃為600億至640億美元，市場平均預估613億美元；明年則估達753億美元。高盛預估今年支出640億美元、明年增至850億美元，瑞銀分別預估630億與900億美元。

台積電董事長暨總裁魏哲家7月曾表示，代理式AI正帶動CPU在AI資料中心的角色重新受到重視，供需缺口仍很大。彭博指出，這也意味著台積電2027年資本支出的預估仍有上修空間。

台積電 資本支出 高盛

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美銀喊「台積電估值太便宜」 目標價升至3,260元

台積電法說行情升溫！00891近一年飆138%、規模站上714億

台積電法說聚焦2奈米、AI！傳美國再擴廠 00891近一年漲幅約130％

台股盤中重挫逾1,200點 亞股連兩周遭提款

相關新聞

台積電明年資本支出上看900億美元！估3奈米產能利用率衝破120%

台積電（2330）加快擴產，可望帶動營運成長，也讓股價有機會上漲。高盛與瑞銀已分別將台積電明（2027） 年資本支出預估上調至850億和900億美元，均高於市場共識的約750億美元。

日月光攻 AI 供電 PowerSiP 新方案降低逾五成佈線損耗

封測龍頭日月光投控（3711）14日宣布，擴展PowerSiP平台，推出3D系統級封裝（SiP）解決方案，將電壓調節模組（VRM）直接配置於處理器正下方，縮短大電流傳輸路徑，可降低50%以上寄生佈線損耗，搶攻AI資料中心與高效能運算供電需求。

日月光擴展功率封裝 PowerSiP平台 賦能次世代 AI 電力傳輸

日月光投控旗下日月光半導體今日宣布功率封裝 PowerSiP平台推出 3D 系統級封裝（SiP）解決方案，可實現垂直整合的電壓調節模組（VRM），有效提升 AI 資料中心與高效能運算的系統效率。

AI 新創獲百億基金助攻 數發部已核定投資10家、帶動民間資金5.7億

數位發展部14日指出，截至今年9月，數發部建置的AI算力池已協助320家業者使用，累計開發至少266個模型及AI應用服務，其中80家資服業者完成AI服務產品化；另國發基金支持的100億元AI新創投資方案，已核定投資10家業者，投資金額約2.55億元，帶動民間投資約5.7億元。

微軟推新AI晶片 將降低對輝達、超微的依賴…台積助攻

微軟宣布，推出最新自研AI晶片「Maia 300」，計劃明年部署可能超過100萬顆，以降低對輝達、超微等晶片供應商的依賴。

無妄之災…記憶體台廠遭血洗 主力產品壓根不同

長鑫存儲完成記憶體新的單元架構「4F²」設計的消息，引發全球記憶體股大賣壓，業界直言「市場真的反映過度了」，尤其台廠主力不在長鑫存儲這次鎖定的DDR5，且DDR5機台無法降規生產DDR3等利基型DRAM，市場恐將尚待兌現的技術進展，提前當成供給大增的隱憂，「台廠真的是無妄之災」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。