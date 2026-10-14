日月光擴展功率封裝 PowerSiP平台 賦能次世代 AI 電力傳輸

日月光投控旗下日月光半導體今日宣布功率封裝 PowerSiP平台推出 3D 系統級封裝（SiP）解決方案，可實現垂直整合的電壓調節模組（VRM），有效提升 AI 資料中心與高效能運算的系統效率。

日月光表示，升級後的3D SiP封裝平台， 可實現用於將電源由 PCB 垂直傳輸至晶片的微型化、高度整合且輕薄的 VRM。透過將電壓調節功能更貼近處理器，可將寄生佈線損耗（parasitic routing loss）降低 50%以上，有助於在 AI 運算功耗需求持續攀升之際，提升整體系統效率。

日月光強調，隨著 AI 處理器效能持續提升，其能源需求也大幅增加，使得高效電力傳輸成為關鍵的系統層級挑戰。現今高效能 AI 系統單晶片（SoC）功耗已突破千瓦等級，且在亞伏特（sub-volt）電壓下的峰值電流需求超過 1,000 安培。在如此高的電流下，傳統橫向架構在電力通過 PCB、封裝基板以及互連結構到達處理器的過程中，可能產生嚴重的布線損耗。因此，縮短電壓調節與處理器之間的距離已成為將損失最小化並提高整體系統效率的關鍵。

日月光強調，升級後的PowerSiP 垂直整合工具箱，包含夾在無核基板（coreless substrate）之間的雙面連接電容；具備外露端子，適用於嵌入式基板或 PCB 解決方案的無基板且無焊料電容陣列模組（cap array modules）；可降低封裝阻抗的高縱橫比 (4:1) 銅柱（copperpin）整合技術；以及採用單面或雙面模塑的高密度主動與被動元件整合技術。這些技術可解決在空間受限的運算托盤（compute trays）中，將電壓調節模組配置於 PCB 背面時所面臨的密度與厚度限制。

日月光集團研發副總張欣晴表示，能源效率已然成為次世代 AI 系統的關鍵挑戰。透過縮短大電流（high-current）傳輸路徑，垂直整合 PowerSiP 解決方案可減少50% 以上的寄生布線損耗，直接轉化為系統層面顯著的節電效益。

日月光集團研發副總洪志斌指出，AI 系統對於 PCB 至晶片電源傳輸的高規格需求，使得最終階段的電壓調節日益重要。PowerSiP™ 匯聚了先進封裝與整合技術，讓緊湊且高密度的電壓調節模組能夠直接配置於處理器正下方，滿足次世代 AI 系統對於空間與效能的嚴苛要求。