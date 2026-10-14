AI 新創獲百億基金助攻 數發部已核定投資10家、帶動民間資金5.7億

數位發展部14日指出，截至今年9月，數發部建置的AI算力池已協助320家業者使用，累計開發至少266個模型及AI應用服務，其中80家資服業者完成AI服務產品化；另國發基金支持的100億元AI新創投資方案，已核定投資10家業者，投資金額約2.55億元，帶動民間投資約5.7億元。

在AI算力布局方面，數發部自2024年建置AI算力池，提供NVIDIA及AMD算力資源，協助AI新創團隊進行模型訓練與技術開發。截至今年9月，已累計協助320家業者使用，開發至少266個模型及AI應用服務，應用涵蓋醫療、防災、金融、製造、零售、教育及公益等領域。數發部表示，透過算力資源挹注，可降低業者研發成本，加速創新服務推向市場，今年預計將算力擴充至累計120片GPU。

數發部也積極推動AI應用場域驗證，透過「AI Demo Day」媒合機制，自2024年至今年9月底，已吸引418家企業參與，促成38件跨業導入案例，帶動潛在商機達1,547萬元。今年進一步聚焦健康照護、智慧製造及農畜牧三大領域，辦理12場交流活動，透過徵件與媒合，引導AI技術進入實際場域驗證。

在企業需求媒合方面，數發部今年辦理「AI任意門」系列活動，邀集AI資服業者依產業痛點展示工具及解決方案。截至9月底，已有67家需求企業實際訂閱或簽訂合約，推動AI技術從體驗進一步轉化為商務合作。

為協助企業降低AI導入門檻，數發部已輔導156家廠商通過251項AI技術服務能量登錄項目，並透過「AI新銳選拔」遴選43個團隊進行創新解方共創與驗證，預計產出至少10項具潛力案例。此外，推動企業AI Agent產品化示範案例，協助12家資服業者發展AI Agent產品，並導入25家企業進行落地實驗；「2026 GenAI Stars百工百業應用選拔」則有275隊報名，25組晉級決審，預計促成至少20組解決方案在企業內部落地應用。

資金方面，數發部推動「加強投資AI新創實施方案」，獲國發基金挹注100億元，期程10年，自2025年3月起受理申請。截至今年9月底，已完成4梯次搭配投資人遴選，共46家業者入選，並核定投資國內AI新創及數位經濟相關產業10家，方案投資金額約2.55億元，帶動民間投資約5.7億元，後續將結合AI產業輔導政策，挹注國內新創成長動能。

人才培育方面，截至今年9月，數發部已培育595名跨域AI應用人才、896名資服開發人才，並透過產業出題解題機制辦理27場工作坊，培育1,222名產業AI應用人才；另截至今年9月，數位領域就業金卡核發已逾1,558張，持續延攬具實務技術及國際經驗的海外專業人才。

數發部表示，後續將持續推動AI服務產品化，並以場域實證、技術移轉及商務媒合等方式，協助資服業者由專案開發轉向可規模化推廣的產品與服務。今年相關計畫預計推動至少10項AI服務產品方案，帶動資服業者新增投資6億元，並輔導4,200家次中小企業導入AI應用，促進產業營收成長7億元，強化台灣數位產業競爭力。