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無妄之災…記憶體台廠遭血洗 主力產品壓根不同

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

長鑫存儲完成記憶體新的單元架構「4F²」設計的消息，引發全球記憶體股大賣壓，業界直言「市場真的反映過度了」，尤其台廠主力不在長鑫存儲這次鎖定的DDR5，且DDR5機台無法降規生產DDR3等利基型DRAM，市場恐將尚待兌現的技術進展，提前當成供給大增的隱憂，「台廠真的是無妄之災」。

長鑫存儲的消息，導致全球記憶體股遭「無差別血洗」，連主攻儲存型快閃記憶體、並非長鑫存儲直接競爭對手的晟碟、鎧俠等國際大廠都大跌，跌勢甚至比DRAM業者更重。業界認為，從產品競爭、量產門檻到供需結構拆解，這波跌勢已有恐慌擴散跡象。

業界認為，現在就說長鑫存儲「會吹皺記憶體市場一池春水」，稍嫌太早。首先，技術突破與商業量產仍有距離，因為4F²透過縮小記憶體面積提高密度，涉及電晶體結構改變，惟新架構能否穩定生產，仍須跨過漏電控制、製程整合與良率等關卡，推出產品並不代表立即具備大量、低成本供貨能力。

其次，長鑫存儲無法取得最先進的EUV曝光機台等關鍵設備，4F²設計是否真能順利大量產出還要打個問號，不能僅憑架構名稱，就認定已全面超車。

業界強調，DDR5並非台灣記憶體雙雄目前的主要戰場，南亞科總經理李培瑛在法說會指出，DDR5營收占比約一成，公司具備提高至四成的彈性，但DDR4客戶需求仍強，短期沒有大幅調整產品組合的必要，這意味南亞科優先生產DDR4，背後是客戶仍在等貨，供需吃緊並未因競爭者發布新品而消失。

華邦利基型DRAM則涵蓋DDR3、DDR4，服務工控、網通及消費性電子等市場，各世代產品的電壓、介面與電路設計不同，DDR5晶片無法靠降速就變成DDR3，若要調整產線產品，仍須有對應設計、製程與客戶驗證。

記憶體 DRAM

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