微軟衝伺服器 代工廠就位

微軟（Microsoft）全力衝刺ASIC伺服器市場，除了ASIC運算效能提高外，網通、散熱、機殼等相關搭配應用也同步升級，目前鴻海（2317）、緯穎等AI代工大廠已準備就緒，後續有望擴大拿下微軟ASIC伺服器大單。

微軟近年來除了加大力道採購輝達、超微等AI平台伺服器外，同步積極拓展自有的Maia系列ASIC伺服器，從2023年第一代Maia 100，一路到第二代Maia 200，推進到目前最新的Maia 300，除了ASIC晶片效能大幅提升，單機櫃內含的每代ASIC晶片密度也持續翻倍，如Maia 200每機櫃算力包含48顆運算晶片，Maia 300就提升到96顆。

據悉，微軟推出自有Maia系列伺服器主要考量AI推論需求持續興起，目前GPU平台大多被應用在需要處理龐大資料量的AI學習，至於特定模型應用的AI推論則被視為CSP廠自行開發ASIC晶片的主戰場，隨著後續AI模型不斷增加，AI推論帶起的ASIC需求同步看增。

微軟持續注重AI推論下，自研ASIC晶片Maia運算速度提升，加上機櫃內含算力同步翻倍跳增，使搭配應用網通、散熱、機殼等相關配套應用亦需要升級。