聽新聞
0:00 / 0:00

微軟衝伺服器 代工廠就位

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

微軟（Microsoft）全力衝刺ASIC伺服器市場，除了ASIC運算效能提高外，網通、散熱、機殼等相關搭配應用也同步升級，目前鴻海（2317）、緯穎等AI代工大廠已準備就緒，後續有望擴大拿下微軟ASIC伺服器大單。

微軟近年來除了加大力道採購輝達、超微等AI平台伺服器外，同步積極拓展自有的Maia系列ASIC伺服器，從2023年第一代Maia 100，一路到第二代Maia 200，推進到目前最新的Maia 300，除了ASIC晶片效能大幅提升，單機櫃內含的每代ASIC晶片密度也持續翻倍，如Maia 200每機櫃算力包含48顆運算晶片，Maia 300就提升到96顆。

據悉，微軟推出自有Maia系列伺服器主要考量AI推論需求持續興起，目前GPU平台大多被應用在需要處理龐大資料量的AI學習，至於特定模型應用的AI推論則被視為CSP廠自行開發ASIC晶片的主戰場，隨著後續AI模型不斷增加，AI推論帶起的ASIC需求同步看增。

微軟持續注重AI推論下，自研ASIC晶片Maia運算速度提升，加上機櫃內含算力同步翻倍跳增，使搭配應用網通、散熱、機殼等相關配套應用亦需要升級。

微軟 伺服器 緯穎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

微軟擴展 Maia AI 系統至數 GW 規模部署 Maia 300預計明年推出

仁寶出頭天 躋身輝達鏈

系微搶輝達AI PC商機

微星攜手NVIDIA MGX機架級AI基礎架構亮相2026 OCP 全球高峰會

相關新聞

帶旺台鏈！Meta推最強AI模型 Muse Wonder號稱效能比肩對手

Meta於12日推出人工智慧（AI）模型Muse Wonder，號稱效能可與OpenAI、Anthropic等對手的產品相比擬，技術躋身領先之列。執行長祖克柏宣稱已追上對手，並將持續投入巨資開發新模型挑戰，資本支出上看2,000億美元。

聯發科、達發射三箭攻AI網通 協助電信業者打造下一代網路

聯發科與子公司達發攜手於歐洲全球網路與電信產業大會（Network X 2026）火力全開，大秀WiFi、5G CPE與PON等三大連網平台技術肌肉，透過三箭齊發，協助全球電信業者打造下一代網路，大咬AI時代帶來的網路通訊新商機。

聯發科、達發攜手網通廠 全球攻城掠地

家用端網通設備（路由器或閘道器）整合多種傳輸技術已經是標配，聯發科與子公司達發近年整合橫跨WiFi、5G CPE、PON及AI解決方案，成為歐、美、亞等電信業指定晶片供應商，更攜手智易、亞旭、啟碁、中磊、仁寶、正文及合勤科技等網通廠，在全球市場攻城掠地。

京元電赴美設廠 輝達搶產能！雙方簽訂客戶預付款協議

半導體晶圓測試大廠京元電昨（13）日公告，與輝達簽訂客戶預付款協議，由輝達先付錢、京元電赴美設廠，為輝達保留測試服務產能。

三原因...京元電獲AI一哥青睞

京元電成為輝達第一家自掏腰包協助赴美建廠的台灣半導體供應鏈夥伴，引發關注。業界分析，京元電獲得輝達青睞，主因擁有AI GPU成品測試領導地位、自製預燒爐與液冷技術，以及銜接新世代晶片量產的能力。

力成躍起 封測大黑馬

力成先前已獲博通攜手搶進先進封裝，伴隨京元電獲得輝達倚重，兩大美系晶片巨頭接連選中台廠，凸顯台灣封測業多年累積的技術與量產實力，已成為AI晶片搶攻市場的重要底氣，力成與京元電也將成為全球半導體封測業兩匹黑馬，順勢突圍而出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。