三原因...京元電獲AI一哥青睞

京元電（2449）成為輝達第一家自掏腰包協助赴美建廠的台灣半導體供應鏈夥伴，引發關注。業界分析，京元電獲得輝達青睞，主因擁有AI GPU成品測試領導地位、自製預燒爐與液冷技術，以及銜接新世代晶片量產的能力。

法人指出，Rubin架構更趨複雜、功耗大增，估計測試時間將較Blackwell增加逾五成，推升高階測試需求，此次輝達合作案，讓京元電在輝達供應鏈的地位更加穩固。

業界分析，輝達新晶片加速推陳出新，後段測試面臨的挑戰同步升高，因為晶片能否在高負載下穩定運作、潛在瑕疵能否在出貨前攔截，都考驗測試廠功力，而京元電長期累積的產品經驗、設備開發與量產管理能力，成為獲得大客戶倚重的三大關鍵。