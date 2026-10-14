聯發科、達發攜手網通廠 全球攻城掠地

家用端網通設備（路由器或閘道器）整合多種傳輸技術已經是標配，聯發科（2454）與子公司達發近年整合橫跨WiFi、5G CPE、PON及AI解決方案，成為歐、美、亞等電信業指定晶片供應商，更攜手智易、亞旭、啟碁、中磊、仁寶、正文及合勤科技等網通廠，在全球市場攻城掠地。

隨著AI、雲端、4K／8K 影音、AR/MR、智慧製造等應用持續增加，消費者在家庭環境中的上網需求更快速、更低延遲，更要容納多個終端同時上網，電信業者鎖定家庭市場升級需求，規劃導入WiFi 8、5G／6G最新技術，更以50G-PON，實現 50＋50 Gbps的對稱傳輸整合。

聯發科打造5G-A連結、邊緣AI能力與 WiFi 8技術的下世代FWA（固定式無線高速寬頻網路接取），更攜手智易、亞旭、啟碁、中磊、仁寶等網通廠商，加速商品化進度，搶攻電信市場市占。另一方面，達發攜手母公司聯發科打造50G-PON AI 網路閘道器（Gateway）處理器，加上與代理型AI固網寬頻網路診斷與自行修復解決方案，未來可望與固網寬頻合作夥伴正文及合勤科技，攜手搶進電信市場。

網通廠指出，目前電信業者從早期產品設計開發就攜手台灣廠商，更經常指定採用聯發科與達發晶片。