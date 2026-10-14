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愛普發GDR募資133億元 將用於購料與擴大營運規模

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
愛普董事長陳文良。聯合報系資料照
愛普董事長陳文良。聯合報系資料照

客製化記憶體設計商愛普（6531）昨（13）日公告，完成海外存託憑證（GDR）發行訂價，每股折合新台幣898元，較12日收盤價947元折價約5.22%，共募得4.16億美元（約新台幣133億元），將用於支應外幣購料需求，以及因應營運規模擴大所需的資金周轉。

這是愛普繼2022年元月完成1.9億美元GDR發行後，再度進入國際資本市場。此次GDR由瑞銀證券擔任獨家全球協調人暨簿記管理人，交易啟動後，短時間內即獲得五倍超額認購。

愛普表示，此次共發行740萬單位GDR，每單位表彰2股普通股，相當於發行1,480萬股；每單位發行價格為56.15美元，預計於盧森堡證券交易所掛牌。

愛普近年積極由傳統利基型記憶體跨足AI高頻寬記憶體領域，持續投入VHM、3D堆疊記憶體及客製化記憶體解決方案，並結合自有IP優勢，搶攻AI伺服器、高效能運算（HPC）及邊緣AI等高成長市場。

AI商機爆發，推升愛普今年營運規模明顯放大，9月營收11.89億元，創單月歷史新高，月增15.3%，年增90.2%；第3季營收33.24億元，為單季歷史新高，季增40.6%，年增123.4%；前三季營收77.88億元，年增106%。

愛普受惠IoTRAM需求強勁及S-SiCap矽電容放量，客戶組合改善，帶動毛利率與營益率提升。隨著IPC系列持續放量，分離式矽電容IPD已於第2季進入量產出貨；VHM則鎖定AI及資料中心推論所需的高頻寬記憶體市場，目前客戶產品開發與驗證持續進行。

展望後市，標準型記憶體供應吃緊，促使客戶加快轉向客製化IoTRAM方案，新一代ApSRAM也陸續導入穿戴式裝置及微控制器專案。愛普並已依供需狀況調整價格，成為近期營收成長動能之一。

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