聯發科、達發射三箭攻AI網通 協助電信業者打造下一代網路

聯發科（2454）與子公司達發攜手於歐洲全球網路與電信產業大會（Network X 2026）火力全開，大秀WiFi、5G CPE與PON等三大連網平台技術肌肉，透過三箭齊發，協助全球電信業者打造下一代網路，大咬AI時代帶來的網路通訊新商機。

法人分析，歐盟執委會先前已提出「雲端與AI發展法案」（CADA）相關計畫，市場估計相關商機上看2,000億歐元（約新台幣7.2兆元），歐洲大型電信業將扮演重要角色，聯發科與達發有機會追隨客戶，爭取相關設備訂單。

聯發科與達發參展概況

達發指出，AI時代對網路的要求正從單一接取技術，走向端到端的服務體驗。從PON將高速光纖導入家庭與企業、5G FWA提供高效能無線寬頻，到WiFi將連線延伸至每一部終端設備，三者共同構成電信業者提供下一代寬頻服務的重要基礎。

聯發科與達發透過「大小平台、分工合作」的集團策略，積極搶相關商機，這次在Network X 2026也大秀技術與產品肌肉。

兩家公司這次展示重點之一是新一代企業級WiFi 8技術，及專為AI應用打造的Filogic 8800高效能三頻旗艦路由器平台，後者透過跨世代網路最佳化、AI動態節能與AI智慧網路診斷技術，即使在新舊設備混合連線的環境中，整體系統吞吐量最高可提升近100%，系統功耗最高可降低50%。

聯發科副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，該公司持續透過跨世代互通、AI節能與AI智慧網路診斷等創新技術強化WiFi平台，讓不同世代的裝置都能獲得更好的連線體驗。

聯發科並展示整合5G-Advanced連結、邊緣AI能力與WiFi 8技術的下一世代固定式無線高速寬頻網路接取FWA平台。由聯發科T930與Filogic 8800組成的整合方案，透過先進射頻技術可提升逾70%上行吞吐量及逾40%下行吞吐量，改善頻道使用率。

聯發科無線通訊事業部總經理蘇文光指出，該公司將5G-Advanced連結、邊緣AI能力與WiFi 8技術整合至完整平台，透過更強的上下行能力及智慧流量管理，協助電信業者在控制網路升級成本的同時，提高可服務用戶數與網路效率，持續提升FWA的商用價值。

達發並攜手聯發科，展示下一世代50G-PON AI 網路閘道器處理器，及基於代理型AI固網寬頻網路診斷與自行修復解決方案。其50G-PON可實現50+50Gbps對稱式雙向效能，具低功耗優勢，相較XGS-PON傳輸速度最高可提升五倍、延遲最高降低80%。

達發執行副總暨發言人謝孟翰強調，該公司將PON、乙太網、WiFi、封包處理與邊緣AI整合於單一平台，不只持續提高網路頻寬與降低延遲，也讓閘道器逐步具備網路診斷與自我修復能力。