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帶旺台鏈！Meta推最強AI模型 Muse Wonder號稱效能比肩對手

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
Meta推出全新AI模型Muse Wonder，號稱效能可與對手的產品相比擬。路透
Meta推出全新AI模型Muse Wonder，號稱效能可與對手的產品相比擬。路透

Meta於12日推出人工智慧（AI）模型Muse Wonder，號稱效能可與OpenAI、Anthropic等對手的產品相比擬，技術躋身領先之列。執行長祖克柏宣稱已追上對手，並將持續投入巨資開發新模型挑戰，資本支出上看2,000億美元。

在Meta持續強化自家AI算力需求下，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎等AI代工廠後續都有望持續受惠。

Meta最新AI模型概況
Meta最新AI模型概況

Meta表示，Muse Wonder在部分測試的表現優於Anthropic及OpenAI的同類模型，可處理進階程式設計、看得懂租約，以及解讀財務或健康資訊。各模型擅長的任務不同，測試結果也未必反映實際使用表現。新模型若獲外界肯定，將代表Meta終於扭轉去年Llama 4表現不如預期的局面。

Meta AI長汪滔認為，Muse Wonder足以和最佳模型競爭，尤其擅長以AI代理處理個人及工作事務，「這些是真正站在AI最前沿的模型」。祖克柏表示，這次進展需要大量運算資源、投資，以及團隊長時間嚴謹的研究，而Meta已在進行下一步，往後模型研發「可能會讓人感覺快上許多」，暗示會進一步砸錢。

Meta已預期今年包含金融租約本金的資本支出，將介於1,300億到1,450億美元，金融服務商Cantor Fitzgerald則預測，明年將達到2,000億美元。

對AI可能失控的疑慮，祖克柏認為，AI能透過一般安全措施妥善控管，開發時也能兼顧安全。他未說明AI造成大規模毀滅的可能性有多高，強調各實驗室應負起安全責任。他雖不贊成整個產業放慢研發腳步，但表示Meta曾為確保產品安全，放慢內部研發進度。

Meta推出自家最強AI模型Muse Wonder系列產品後，後續將有機會帶動Meta出現新一波AI基礎建設商機，法人看好，打入Meta的AI伺服器代工供應鏈的鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等相關供應鏈都有機會同步受惠。

Meta 模型 祖克柏 Muse Wonder

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