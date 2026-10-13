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中華電信工會啟動罷工投票 年輕員工嘆訴求恐導致升遷卡關

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中華電信。圖／中華電信提供
中華電信。圖／中華電信提供

中華電信工會因不滿資方在加薪、勞退提繳率等承諾跳票，近期醞釀罷工行動，各界討論中除了力挺員工爭取自身保障，也有年輕人員提出不同意見。近來一篇以中華電信年輕員工處境為題的Threads貼文引發熱議，指工會提出延後退休、提高勞退提撥等訴求，恐讓年輕員工面臨升遷卡關、世代資源分配失衡等問題，引發正反議論。

貼文提到，發文者近日與一名「考進中華電信沒幾年的朋友」聊天，對方談起工會這波罷工訴求時相當不滿，尤其無法接受工會希望推動「65歲再延後2年退休」。

貼文指出，中華電信近年積極推動5G、AI、雲端與數位轉型，年輕員工不斷被要求學習新技術、承接新業務與追求績效，但若資深員工退休時間持續延後，在公司內部職缺與升遷空間有限的情況下，可能導致新人補進速度變慢，年輕員工的升遷等待時間也進一步拉長，「我不是怕工作多，我是怕做到死，上面的老人都還沒退休。」

貼文一出引發正反看法，有網友指出，「年輕員工的升遷也是勞動權益吧！憑什麼爽老人苦年輕人。」也有人以其他國營事業為例，批評延後退休恐造成「好用的人想跑、冗員卻想延退」的矛盾，甚至直指延退不只增加人事成本，也可能進一步占住職缺。

另有網友質疑，如果公司仍有額外人事資源可分配，是否應優先用於補足人力、提高技術津貼、改善績效獎金，或增加正在承擔數位轉型工作的年輕員工待遇，而不是將更多資源集中在延後退休與退休保障。

也有網友進一步指出，中華電信近年本就有定期調薪機制，且公司今年也在先前就提出，明年將因應軍公教調薪同步調整員工薪資，調薪幅度甚至可能高於軍公教4%的幅度。因此，有人質疑，在公司已有加薪規劃的情況下，工會仍持續以加薪作為主要訴求，同時強力推動延後退休2年，是否除了薪資議題之外，還有其他更核心的目的。

儘管中華電信目前的薪資與福利條件已在電信三雄之中居冠，但仍有不同意見認為，工會爭取薪資與退休保障，本來就是勞工團體的既有權利。

不過也有意見認為，年輕員工並非反對工會爭取權益，而是希望資深成員在談員工權益時，不要忽略另一群正等待升遷、承擔轉型壓力的年輕世代。

中華電信 罷工 工會

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