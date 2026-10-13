賴總統：持續運用 AI、數位科技 提升醫療可近性

賴清德總統13日接見「世界物理治療聯盟與社團法人台灣物理治療學會」。他表示，台灣會持續運用AI、數位科技與遠距工具，提升醫療服務的可近性與效率，並兼顧科技與專業之間的平衡。

賴總統致詞提到，他是醫界的一分子，也曾從事過物理治療工作，上任以來，致力打造「健康台灣」，希望國人健康，也活得長壽。

他指出，物理治療扮演重要的角色，從健康促進、疾病與失能預防、術後復能，到運動防護及高齡照護，都在協助民眾維持身體功能、恢復生活能力，並且在面對疾病、傷害或年齡增長時，能保有生活的自主與尊嚴。

賴總統強調，台灣已進入超高齡社會，民眾對於健康照護的需求日益增加，政府積極投入資源、推動各項政策，支持物理治療師在醫療院所、社區及居家照護等不同場域發揮專業。特別感謝台灣物理治療學會及全體物理治療師的支持與協助，讓物理治療服務逐步走進社區與家庭。

賴總統表示，台灣正大力推動「智慧醫療」，訪賓們這次舉行的高峰會也聚焦探討AI在物理治療及醫療保健中的作用和範圍，一起交流如何審慎、合乎倫理地使用AI。台灣會持續運用AI、數位科技與遠距工具，提升醫療服務的可近性與效率，並兼顧科技與專業之間的平衡。

對政府而言，病人安全與醫療品質始終是最重要的核心原則。他說，透過此次高峰會，關於物理治療的AI應用，台灣能汲取各國的經驗。期待未來一起促成更多交流合作，讓科技創新發展與專業需求能夠相互結合，為民眾帶來更完善的健康照護，也為全球健康福祉做出更多具體的貢獻。