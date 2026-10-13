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全聯今年台灣鯛銷售拚6億元 台積電效應將是展店考量因素

中央社／ 台北13日電

去年底全聯台灣鯛檢驗烏龍事件仍影響消費信心，全聯鯛魚最大供應商口湖漁類生產合作社總經理王益豐表示，產能與銷售作業已恢復正常，但市場銷量目前還差約6%；全聯總經理蔡篤昌說，台灣鯛去年營收超過新台幣5億元，今年將挑戰6億元。

此外，蔡篤昌12日至嘉義時觀察到台積電帶動的商圈效益，他表示，台積電員工及家庭客群所在區域，將是未來展店考量之一。

高雄衛生局去年10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）；但衛生局12月初已為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」。

全聯今天宣布攜手口湖漁類生產合作社、台大生物農學院簽署合作意向書（MOU），聚焦用藥全安、食品安全、技術研發及農業永續等面向，希望品質管理從通路端延伸至養殖源頭。

全聯表示，根據農業部漁業署資料顯示，2025年全台台灣鯛產量達6萬噸，產值約41億元，主要產區集中於台南、嘉義、高雄及雲林，是台灣重要的養殖魚種之一。

全聯觀察，2025年台灣鯛銷售額超過5億元，高居全聯水產品類銷售第2名，僅次於挪威鮭魚，國產台灣鯛已是全聯水產的重要品項，在消費市場也具有穩定需求，其中，口湖漁類生產合作社則是台灣鯛最大供應商，蔡篤昌表示，今年台灣鯛銷售目標將挑戰6億元。

王益豐說，因與全聯合作的台灣鯛供貨供不應求，合作社已在花蓮啟動養殖，第一期面積約8公頃，規劃明年擴至約20公頃。合作社將在當地先為台灣鯛放血、保冰，再運往雲林加工，以維持運輸品質；後續將採契作方式逐步增加養殖量。

漁業署長王茂城表示，台灣鯛養殖技術成熟，但國際競爭激烈，產業須依市場規格推動計畫性生產。談到去年台灣鯛檢驗事件，王茂城說，相關單位將持續檢討檢驗流程，除了複次檢驗外，也要求第三方檢驗，以避免全面下架的損失。

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