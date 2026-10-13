AI需求強勁 上櫃公司9月營收年增44%

受惠AI應用及伺服器相關需求，上櫃公司9月營收合計新台幣3760億元，年增44%；前9月累計營收2兆9267億元，年增32%。

櫃買中心今天公布上櫃公司9月營收統計，893家公司均已於10月12日前完成申報。

上櫃公司9月營收較去年同期成長公司有630家、衰退260家、持平3家；前9月累計營收較去年同期成長公司有642家、衰退250家、持平1家。

櫃買中心表示，上櫃公司9月營收較去年同期成長的主要產業，包括半導體業、電腦及周邊設備業與電子通路業。

半導體業受惠人工智慧應用及伺服器儲存需求強勁，推升記憶體價格上漲；電腦及周邊設備業受惠AI本地部署與相關產品需求，帶動記憶體、中央處理器（CPU）出貨；電子通路業則受惠AI雲端機房建置及AI伺服器需求。

9月營收衰退主要產業為紡織纖維及運動休閒業。櫃買中心表示，紡織纖維業受接單策略及營運轉型調整影響；運動休閒業則受新品推出及拉貨排程調整影響。

上櫃公司前9月累計營收成長較大的產業，包括半導體、電腦及週邊設備與其他電子業。其他電子業受惠AI應用帶動先進封裝及伺服器散熱需求增加，另外受貴金屬價格上漲等因素挹注；累計營收衰退較大的產業則為運動休閒及紡織纖維業。