快訊

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

蔣萬安上「11點熱吵店」不藏了！私下真實面貌全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求強勁 上櫃公司9月營收年增44%

中央社／ 台北13日電

受惠AI應用及伺服器相關需求，上櫃公司9月營收合計新台幣3760億元，年增44%；前9月累計營收2兆9267億元，年增32%。

櫃買中心今天公布上櫃公司9月營收統計，893家公司均已於10月12日前完成申報。

上櫃公司9月營收較去年同期成長公司有630家、衰退260家、持平3家；前9月累計營收較去年同期成長公司有642家、衰退250家、持平1家。

櫃買中心表示，上櫃公司9月營收較去年同期成長的主要產業，包括半導體業、電腦及周邊設備業與電子通路業。

半導體業受惠人工智慧應用及伺服器儲存需求強勁，推升記憶體價格上漲；電腦及周邊設備業受惠AI本地部署與相關產品需求，帶動記憶體、中央處理器（CPU）出貨；電子通路業則受惠AI雲端機房建置及AI伺服器需求。

9月營收衰退主要產業為紡織纖維及運動休閒業。櫃買中心表示，紡織纖維業受接單策略及營運轉型調整影響；運動休閒業則受新品推出及拉貨排程調整影響。

上櫃公司前9月累計營收成長較大的產業，包括半導體、電腦及週邊設備與其他電子業。其他電子業受惠AI應用帶動先進封裝及伺服器散熱需求增加，另外受貴金屬價格上漲等因素挹注；累計營收衰退較大的產業則為運動休閒及紡織纖維業。

櫃買中心 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI狂潮擋不住！ 這檔9月營收創高股獲「強力買進」建議

上市櫃營收創三高 Q4獲利繼續衝

和椿第3季營收創高 攻半導體與AI智慧製造商機

電信獲利王肉搏戰！中華電信自結前九月EPS 4.25元 緊追台灣大4.26元

相關新聞

應材矽谷EPIC中心開幕 台積董座魏哲家：有利加速2奈米以下技術創新

美商應用材料公司斥資50億美元在矽谷打造設備與製程創新暨商業化（Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC）中心正式揭幕，包括台積電、英特爾、美光、三星及SK海力士等邏輯晶片和記憶體巨擘都同步發表聲明力挺。台積電董座魏哲家表示，這個研發中心有利加速2奈米以下技術創新，將與EPIC緊密合作，共同加速從資料中心到邊緣運算的 AI 創新。

元太攜手大樹藥局建置智慧衛教示範場域 開創互動智慧貨架新體驗

在經濟部產業發展署「智慧光感顯示產業推動計畫」的推動與支持下，整合人工智慧（AI）、智慧感測、先進顯示與系統整合等數位科技，將創新技術推向藥局等實際場域進行驗證。不僅為國人打造優質的智慧醫療與健康照護服務，更建立起可複製的創新商業模式，蓄積海外輸出能量，帶動台灣精準健康產業躍升。

Lightmatter攜台廠OCP秀200Tbps交換器 CPO拚2029年大出貨

AI算力競賽從晶片效能延伸至光學互連，CPO（共同封裝光學）商業化時程逐漸明朗。美國矽光子新創Lightmatter執行長Nick Harris在2026年OCP全球峰會後接受台灣媒體線上採訪時表示，Lightmatte攜手台灣及國際供應鏈，首度展示基於OCP模組化硬體系統（MHS）的開放矽光子概念驗證平台，包括頻寬超過200Tbps的CPO交換器，頻寬密度較現有架構提升8倍。隨著開放標準逐步成形，預計2027年開始出貨，2028年底至2029年迎來CPO超大規模出貨。

普鴻資訊達成關鍵里程碑 自研後量子密碼學演算法程式獲得國際認證

普鴻資訊（6590）13日宣布，自主研發的13項後量子密碼學（Post-Quantum Cryptography, PQC）演算法程式，日前成功通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）FIPS 140-3密碼演算法驗證計畫（Cryptographic Algorithm Validation Program, CAVP）認證（驗證編號 #A9146），標示著普鴻資訊深耕後量子密碼學領域的研發成果已經達國際領先水準，成為金融、政府、醫療等各個國家關鍵基礎設施中，以國造資安替代進口產品的最優選項。

從移工匯款到AI供應鏈 安永企業家獎六組決選名單出爐

2026年《安永企業家獎》六組決選入圍企業家，橫跨製藥、金融科技、餐飲、半導體廠相關設備、電子零組件及大健康產業，從提供移工跨境匯款服務、拓展餐飲版圖，到布局半導體與AI供應鏈，展現台灣企業透過創新與轉型開拓成長機會的韌性。

傳統自動化封閉系統年損逾千萬美元 施耐德推開放架構助製造業AI轉型

全球能源科技大廠法商施耐德電機（Schneider Electric）13日引述權威研調機構Omdia最新發布的《開放 vs. 封閉自動化生態系》調查指出，傳統「專有且封閉」的自動化系統每年造成中型工業企業平均高達1,128萬美元損失，相當於直接吞噬年營收的7.5%；年營收逾10億美元的大型企業年損失更飆破4,500萬美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。