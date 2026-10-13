耀登總部聚焦研發驗證 看好衛星直連帶動天線需求

射頻天線與通訊解決方案廠商耀登科技位於桃園八德的「全球總部暨研發中心」今天啟用，董事長張玉斌表示，越南新廠已於10月6日開幕，強化海外製造及區域交付能力；八德新總部聚焦前瞻研發與整合驗證，芎林廠承接新產品試製與量產導入，形成研發、驗證至量產的三地協作架構。

張玉斌指出，看好低軌衛星應用市場在兩年後大幅成長，越南新廠產能將來擴充後，可達中國昆山廠的6倍。耀登生產相控陣列天線目前應用在低軌衛星占比不高，先以政府專案、軍工、海事等市場為主，待低軌衛星市場應用普及後，衛星直連等新需求將帶動天線市場水漲船高。

耀登科技副總經理溫文聖表示，芎林廠跨入陣列天線的表面黏著技術（SMT）及封裝產線，讓原本的天線業務進一步往下游延伸。今年產線除投入自有衛星終端產品製造，也已開始承接客戶小量委託製造，產品涵蓋高頻射頻與通訊模組、SiP封裝及邊緣運算AI相關應用。

他指出，現階段客戶僅屬驗證及小量試產，明年可望獲得更多訂單，有助耀登參與熱門低軌衛星、光通訊市場，但初步將先以低軌衛星為主，只要光通訊市場打開，產線稍做調整即可使用。

耀登新總部預計可容納約450名營運與研發人員，並已取得LEED及EEWH雙黃金級綠建築認證，總部屋頂採太陽能板發電，並採購綠電，2025年綠電占比約15%。因應次世代通訊與非地面網路（NTN）技術快速演進，耀登的營運版圖已由天線元件，拓展至涵蓋高頻模組、OTA測試驗證、衛星終端（UT）及系統整合的「系統級解決方案」。

耀登於新總部啟用先進通訊實驗室，建置涵蓋6至42 GHz的OTA驗證平台，支援衛星通訊與毫米波產品研發。平台採用CATR縮距場技術，並設有1公尺見方量測靜區，可支援較大型天線及整合型設備以整機狀態量測，驗證整體產品的天線性能，不只測試單一元件。