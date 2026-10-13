應材矽谷EPIC中心開幕 台積董座魏哲家：有利加速2奈米以下技術創新

美商應用材料公司斥資50億美元在矽谷打造設備與製程創新暨商業化（Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC）中心正式揭幕，包括台積電、英特爾、美光、三星及SK海力士等邏輯晶片和記憶體巨擘都同步發表聲明力挺。台積電董座魏哲家表示，這個研發中心有利加速2奈米以下技術創新，將與EPIC緊密合作，共同加速從資料中心到邊緣運算的 AI 創新。

應材表示，這項耗資 50 億美元打造的設施，是全球規模最大的半導體製程技術與製造設備協同研發基地。EPIC 中心將匯聚領先晶片製造商、系統公司、設備合作夥伴與學術研究人員，與應材科學家及工程師並肩協作，加速 AI 時代的晶片創新。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「隨著 AI 基礎設施持續擴展，高效能運算需求正推動晶片製造技術藍圖邁向前所未有的複雜度。要在 AI競賽中取得領先地位，產業必須重新思考、重塑合作模式，以開發並商業化新一代半導體技術。在 EPIC 中心，全球領先的晶片製造商、系統設計業者、設備合作夥伴與研究人員將與我們的團隊攜手合作，加速突破性材料創新，更快走向高量產製造。」

EPIC 中心於應材位於加州桑尼維爾（Sunnyvale）的園區正式揭幕，是全球最複雜的研發建設工程之一。這座占地達 60 萬平方英尺的設施，設有近 4 英畝的先進無塵室空間，建造過程累計投入超過 600 萬個工時。其地基所使用的混凝土量足以填滿 34 座奧運標準游泳池；鋼筋結構所使用的鋼材則足以建造兩座艾菲爾鐵塔。覆蓋無塵室的 34 組屋頂桁架，每組跨度近300英尺，重量約相當於12輛校車。

EPIC 中心起初便匯聚橫跨 AI 技術生態系的重要夥伴陣容。創始合作夥伴包括台積電、英特爾、三星電子、美光與 SK 海力士。

魏哲家發表聲明表示，「30年來，台積公司與應用材料公司共同成長，在每一次重大技術轉折中持續突破半導體技術的極限。三十年前，最先進的量產製程節點為350奈米；如今已來到2奈米。透過與產業攜手合作，我們已將特徵尺寸縮小175倍。隨著晶片製造的複雜度呈指數成長，雙方的合作也比以往任何時候都更加重要。展望2奈米之後的技術世代，與應材的合作讓我們能更早取得將定義未來的突破性設備技術，加速技術從研發走向高量產製造，推動未來高能源效率的AI架構，包括全新架構、低電阻佈線與先進封裝。我們很榮幸成為 EPIC 的創始合作夥伴，共同加速從資料中心到邊緣運算的AI創新。」

英特爾執行長陳立武也指出，英特爾認為，到2030年單一封裝內的電晶體數量將突破一兆個。隨著架構日益複雜、研發成本持續上升，我們必須加快速度，並與設備合作夥伴更緊密合作。EPIC 讓我們的團隊能與應材並肩投入材料與製程創新，協助加速技術開發、提升研發效率，並更快將新技術導入市場。