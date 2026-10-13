元太攜手大樹藥局建置智慧衛教示範場域 開創互動智慧貨架新體驗

在經濟部產業發展署「智慧光感顯示產業推動計畫」的推動與支持下，整合人工智慧（AI）、智慧感測、先進顯示與系統整合等數位科技，將創新技術推向藥局等實際場域進行驗證。不僅為國人打造優質的智慧醫療與健康照護服務，更建立起可複製的創新商業模式，蓄積海外輸出能量，帶動台灣精準健康產業躍升。

攜手「大樹藥局」建置智慧衛教示範門市 引領連鎖藥局數位轉型

元太（8069）與國內知名連鎖藥局龍頭「大樹藥局」合作，於大樹藥局桃園藝文門市進行智慧顯示技術的場域驗證與示範營運。透過將電子紙顯示與感測技術導入連鎖藥局門市，大樹藥局不僅能增加衛教互動，更透過自動化與智慧化管理，降低門市藥師負擔、提升營運效率，共同建立全台連鎖藥局智慧化轉型的新標竿，結合智慧零售以及智慧醫療等跨平台應用。

電子紙感壓地墊系統

在本次智慧光感顯示產業推動計畫中，計畫團隊推出「智慧感壓電子紙地板」解決方案。該技術採用可變色、無背光刺眼感且低功耗的全彩電子紙E Ink PrismTM，結合高精度感壓技術，讓地板不僅是測量工具，更是直覺式的視覺引導介面。

●足下直覺引導與動態切換：電子紙面板可直接在地面顯示腳印引導站位，並能依據使用情境切換待機花色、引導圖騰或呈現重心測量結果，免除更換實體貼紙的繁瑣與不便。

●無背光低功耗，長時間展示無負擔：電子紙具備「畫面靜止不耗電」特性，視覺效果接近紙張、柔和不傷眼，非常適合長時間展示與引導長者測試。

●雙顯示互補分工：地面電子紙專注於腳下互動與重心點定位呈現，搭配前方螢幕呈現互動、流程與動態重心軌跡，提供多面向的互動與精準體能測驗。

互動式智慧貨架：拿取即時連動全彩電子紙，傳遞互動衛教資訊

為了提升民眾在大樹藥局門市現場選購藥品與保健食品時的互動與資訊正確性，計畫導入結合感測系統與全彩電子紙的「互動式智慧貨架」。

●拿起即看的互動方式：當民眾於貨架前挑選商品並將其拿取時，貨架感測系統會即時捕捉拿取動作，即時連動貨架旁的全彩電子紙看板更新畫面，顯示商品資訊並傳遞衛教說明。

四色電子貨架標籤（ESL）：實現產品資訊透明化與安全管理

延伸至門市健康第一線，透過電子貨架標籤（ESL）呈現不同顏色，提升藥局服務體驗。

●顏色分級標示：透過不同色彩區隔藥品類別（可快速區分保健食品、醫療器材等用品），幫助消費者快速定位商品。

●完整資訊與雲端同步：突破傳統紙本標籤空間限制，電子標籤可透過整合QR Code供民眾掃描查看詳細說明書；後台可動態同步價格與庫存，實現精準又智慧的零售與健康管理。

產發署引領產業升級，拓展全球精準健康新藍海

透過「智慧光感顯示產業推動計畫」，成功將電子紙顯示面板與感測零組件升級為高附加價值的系統解決方案。從電子紙感壓地墊系統、互動式智慧貨架與四色電子貨架標籤，不僅大幅提升國內醫療零售場域品質與樂齡照護體驗，更奠定跨域整合的堅實基礎，展現台灣在智慧醫療與前瞻顯示的全球競爭力。

「智慧感壓電子紙地板」解決方案採用可變色、無背光刺眼感且低功耗的全彩電子紙E Ink Prism，結合高精度感壓技術，讓地板不僅是測量工具，更是直覺式的視覺引導介面。圖／元太提供