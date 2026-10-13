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Lightmatter攜台廠OCP秀200Tbps交換器 CPO拚2029年大出貨

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Lightmatter 創辦人暨執行長Nick Harris 釋出CPO即將放量的佳音，預估2029年將放量出貨。圖／Lightmatter提供
Lightmatter 創辦人暨執行長Nick Harris 釋出CPO即將放量的佳音，預估2029年將放量出貨。圖／Lightmatter提供

AI算力競賽從晶片效能延伸至光學互連，CPO（共同封裝光學）商業化時程逐漸明朗。美國矽光子新創Lightmatter執行長Nick Harris在2026年OCP全球峰會後接受台灣媒體線上採訪時表示，Lightmatte攜手台灣及國際供應鏈，首度展示基於OCP模組化硬體系統（MHS）的開放矽光子概念驗證平台，包括頻寬超過200Tbps的CPO交換器，頻寬密度較現有架構提升8倍。隨著開放標準逐步成形，預計2027年開始出貨，2028年底至2029年迎來CPO超大規模出貨。

由於200Tbps資料傳輸速率被視為銅線傳輸遭遇最大的一面牆，Lightmatter宣示 頻寬超過200Tbps的CPO交換器等解決方案正式放量，也意謂矽光子傳輸將邁入新的里程碑。

Harris表示，Lightmatter正推動開放矽光子生態系，從光學引擎、XPU運算模組、交換器模組、光纖布線到機櫃設計，建立共同架構。公司先前與合作夥伴發布約300頁技術白皮書，今年OCP進一步推出首批實體概念驗證，下一階段將制定基礎規格，初期聚焦近封裝光學（NPO）、可拆卸光纖、連接器及系統互連介面，加速跨廠整合。

此次展示的CPO交換器採1U機箱設計，整合8顆Passage光學引擎，每顆提供25.6Tbps頻寬，整體超過200Tbps，並搭配Guide雷射光源及液冷技術。相較現有100Tbps交換器需占用4U空間，新架構頻寬密度提高8倍。該平台由Lightmatter攜手Flex、SENKO打造；另與康寧、捷普及SENKO合作展示2U光互連運算伺服器。

台灣供應鏈亦扮演關鍵角色。Harris證實，Lightmatter的CPO光學引擎由日月光在台灣組裝，旗下V-Clique光纖耦合技術可相容模封與研磨製程，並透過被動式對準降低光學封裝複雜度，為CPO整合先進封裝創造條件。

商業化方面，Harris揭露，Passage L20及Guide DR雷射模組預計2027年開始出貨，2028年進入大量出貨；CPO則於2027年推出平台樣品及少量出貨，2028年底開始放量，2029年邁向超大規模出貨。

合作布局方面，Lightmatter已宣布與輝達在NVLink Fusion生態系合作，並與高通、創意電子（GUC）推進CPO相關開發，另有其他台灣及國際客戶共同投入光子晶片設計。

Harris指出，AI光互連目前面臨雷射光源與光纖兩大供應瓶頸。隨著Scale-up網路光學化，光纖需求可能達Scale-out的10至100倍。Lightmatter透過BiDi雙向傳輸技術，將光纖用量減半，估計每座1GW資料中心可節省16億美元網路建置成本。

Lightmatter預計明年放量的CPO交換器產品。 圖／Lightmatter 提供
Lightmatter預計明年放量的CPO交換器產品。 圖／Lightmatter 提供

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