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LINE功能再升級 以AI Agent開啟服務新布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

LINE功能再升級！，以AI Agent開啟服務新布局將全面融入LINE服務。LINE台灣董事長暨執行長陳立人表示，不僅是AI Agent，而是將Agentic AI無縫融入LINE原本就有的各項服務裡。

LINE於13日舉辦年度記者會 LINE CONVERGE 2026，以「Connect the Next」為主軸，回顧LINE深耕台灣15年來，從連結人與人的日常溝通出發，延伸到面對品牌與店家，並積極強化平台防護及公私協力。下一階段以「Life on LINE with AI」為創新發展方向，結合代理式AI，提升聊天室體驗，串聯生態系服務，開啟服務應用新布局。

LINE推出以來，從即時通訊連結人與人，逐步拓展至多元場景，並公布台灣用戶使用數據，語音與視訊通話方面，用戶每日平均撥出2.6次通話，語音與視訊通話時間分別超過20.2分鐘與23.5分鐘，顯見通訊已成為全民不可或缺的自然日常。

此外，LINE社群亦累積1,350萬月活躍用戶及45萬個月活躍聊天室，顯見除了好友關係以外，基於共同興趣或主題的「非熟人社交」也高度活躍。除了個人間的連結，LINE亦將這份陪伴延伸至商業領域，提供工具與協助找到專屬的數位經營模式，致力成為品牌與商家「用LINE做生意」的最強後盾，是轉型路上最值得信賴的長期夥伴。

LINE持續更新新應用服務，2026年3月推出LINE Premium以來，參與會員人數已達200萬人。

陳立人表示，LINE想做的，不僅是AI Agent，而是將Agentic AI無縫融入LINE原本就有的各項服務裡，讓用戶不需要重新適應新的使用方式，而是在最熟悉的LINE裡，輕鬆地交待任務，讓AI代為完成。

陳立人認為，從日常溝通到連結多樣化的生活服務，LINE希望AI能真正成為溫暖的助力，把想做的事，更自然地變成做得到的事。這就是LINE想創造的「Life on LINE with AI」，也是今年「Connect the Next」希望能與大家一同看見的下一步。

除了個人間的連結，LINE亦將這份陪伴延伸至商業領域，提供工具與協助找到專屬的數位經營模式，致力成為品牌與商家「用LINE做生意」的最強後盾，是轉型路上最值得信賴的長期夥伴。

此外，LINE官方帳號也將邁入AI代理時代，目標於2027年第1季推出「AI代理平台」，讓品牌可直接在官方帳號中打造專屬AI Agent，透過AI理解顧客需求、串聯資訊與服務流程，並協助完成任務，讓每一次對話更靠近生意轉換。

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