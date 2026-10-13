從移工匯款到AI供應鏈 安永企業家獎六組決選名單出爐

2026年《安永企業家獎》六組決選入圍企業家，橫跨製藥、金融科技、餐飲、半導體廠相關設備、電子零組件及大健康產業，從提供移工跨境匯款服務、拓展餐飲版圖，到布局半導體與AI供應鏈，展現台灣企業透過創新與轉型開拓成長機會的韌性。

安永聯合會計師事務所13日舉辦2026年《安永企業家獎》論壇，以「強化韌性‧造就非凡」為主題，邀請入圍企業家分享經營歷程與因應市場變動的做法。《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，表揚以智慧和毅力創辦並成功經營企業的企業家，在台灣已邁入第22年。

本屆入圍企業家包括永信藥品工業董事長李其澧、東聯互動（7738）董事長兼總經理吳侑勳、爭鮮餐飲副董事長陳上樸及陳安樸、鈺祥企業董事長暨總經理莊士杰、瀚荃（8103）執行長楊奕康，以及騰勢董事長兼總經理張智翔。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，入圍企業家面對全球環境快速變化，持續掌握智慧科技與產業趨勢，以行動推動改變，透過創新及轉型尋找成長契機，展現台灣企業家的韌性與國際競爭力。

論壇也邀請2025年《安永企業家獎》年度大獎得主、志聖工業（2467）執行長兼總經理梁又文，分享代表台灣赴蒙地卡羅參加《安永世界企業家大獎》的國際交流經驗與企業家精神，以及「G2G+策略聯盟」的經營策略與心得。

永信藥品工業董事長李其澧以務實、紀律及當責精神推動企業轉型。他從非藥品部門做起，帶領健康生活事業創下連續14年營業額成長；接掌虧損事業時，更承諾「未轉虧為盈前不領董事長薪資」，最終成功轉虧為盈。接任永信藥品董事長後，他持續推動垂直整合，布局高階無菌針劑、抗癌藥物及數位排程，提升台灣製藥產業的供應韌性與競爭力。

東聯互動董事長兼總經理吳侑勳於2016年創立公司，從外籍移工的金融需求出發，提供合法跨境匯款服務。公司運用科技建立身分驗證、洗錢防制及合規機制，搭配多語服務，打造安全、可信且可擴大服務規模的外籍人士跨境金融平台。東聯互動於2025年掛牌上櫃，將服務金融弱勢族群的初衷，發展為兼具商業價值與普惠金融意義的經營模式。

爭鮮餐飲副董事長陳上樸、陳安樸將「試錯」視為企業成長的養分。兩人從門市第一線歷練，累積品牌、採購、物流及跨國營運經驗，逐步建立符合各地市場需求的經營方式與跨國治理模式，並推動數位系統及智慧供應鏈。在兩人帶領下，集團全球門市從2013年的300間增加至2025年的679間，全球營業額由3.9億美元增至7.57億美元，持續將台灣餐飲品牌推向亞洲市場。

鈺祥企業董事長暨總經理莊士杰的接班歷程，則是一場「二代創業」。他於2005年返台時，面臨公司失去國外品牌代理權的危機，憑藉材料工程專業，帶領企業從代理商轉型為自主研發製造的化學濾網品牌，切入半導體先進製程的微污染控制市場。他也推出「潔淨空氣訂閱制」及再生型化學濾網，透過自主技術與循環經濟模式，在全球半導體供應鏈中建立新定位。

騰勢董事長兼總經理張智翔在13年創業歷程中，從創立果物配起步，歷經挫折仍持續尋找市場機會。2019年掌握保健產業成長趨勢，逐步建立達摩本草、毛孩時代等品牌，形成「人類健康×寵物健康」雙引擎策略。騰勢於2026年1月登錄興櫃，近期也將正式掛牌上櫃，並期望將多品牌與跨界合作的成長模式拓展至國際市場。

同樣入圍決選的瀚荃執行長楊奕康，13日因故未能出席論壇。他在基層歷練超過15年，以現代化系統管理推動企業轉型，疫情期間導入製造執行系統（MES）、將行銷資源整合至APP，並引進自動化技術，進一步跨足醫療產業、布局AI伺服器供應鏈。他深入第一線，帶領工廠創新並拓展業務，瀚荃營收曾由約14億元成長至逾41億元，並持續強化ESG及公司治理，帶領傳統製造業開拓AI商機、推動永續經營。