趨勢科技揭新iPhone搶購防詐指南 注意三類假網站與三大警訊

iPhone Duo即將正式開賣，隨這波新iPhone換機熱潮，預購、開賣與新機優惠也成詐騙集團下手的新機會。全球網路資安解決方案領導業者趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife觀察，在2026年蘋果新品發表前後發現多個以新iPhone為主題的可疑網站，包括假優惠廣告或聯盟行銷導流獲利的網站，以及可能利用iOS已知漏洞發動攻擊的惡意網站。值得注意的是，部分惡意網站使用者甚至不輸入帳號密碼或不按下購買鍵，僅是開啟網頁，就可能讓未及時更新系統的iPhone面臨攻擊風險。

TrendLife指出，近期圍繞iPhone Duo主題出現的可疑網站，主要可分為三類：

一、假新品預購頁面騙下單：利用消費者擔心「搶不到新機」的心理，以提前預購、限時優惠等話術促使消費者快速下單。甚至在Apple正式公布售價、規格及上市資訊後，假網站還能迅速更新頁面內容，使整體網頁看起來更加逼真。

二、iPhone或Apple相關名義包裝的假廣告導流網站騙點擊：這類網站並非直接騙取消費者付款，而是將訪客轉往其他廣告、註冊或聯盟行銷頁面，再藉由點擊或完成指定行動獲取佣金。TrendLife提到，聯盟行銷本身並不等於詐騙，但網站名稱出現Apple或iPhone，並不代表該網站與Apple有官方合作關係，頁面所宣稱的優惠也不一定由官方提供。

三、假抽獎、折扣優惠惡意網站竊帳號：TrendLife研究團隊發現假「iPhone Duo免費抽獎」及折扣活動網站，會根據訪客的iOS版本載入不同攻擊程式碼，利用已知iOS漏洞發動攻擊。這類網站未必要求付款、登入或下載App，只要使用有漏洞、未及時更新系統的iPhone開啟頁面，「只是點進去看看」就可能成為攻擊起點，導致裝置中的帳號憑證遭竊，甚至帳號被進一步接管。這也讓新品上市期間的資安風險不再只是傳統假購物網站，而延伸到裝置本身的防護。

面對新品上市期間大量出現的預購與促銷資訊，TrendLife建議消費者特別留意三項警訊：

一、以「倒數計時、限時搶購」或「最後幾台」催促立即付款的網站。

二、機型、規格、價格或上市日期與官方資訊不符的購買資訊。

三、自陌生訊息、社群貼文或廣告收到的未預期預購連結。

TrendLife也提醒消費者應直接從Apple官網或可信任官方通路確認資訊，避免僅依賴搜尋結果、社群廣告或轉傳連結。點擊前確認網址及網域是否正確，也可利用趨勢科技「AI防詐達人」協助檢查可疑連結。同時定期更新iPhone作業系統與App，也是防範漏洞攻擊的重要措施。此外，為重要帳號開啟多重要素驗證或通行密鑰，降低帳密遭竊後的帳號接管風險。若已在可疑網站輸入信用卡資訊，應盡速聯繫發卡銀行；若帳號密碼有外洩風險，也應立即更改密碼並檢查其他使用相同密碼的帳號。

新品上市期間各式「限時」、「搶先預購」與「官方優惠」資訊大量出現，消費者越是遇到催促立即下單的訊息，越應先提高警覺。花幾秒查證，就可以降低信用卡資料、帳號密碼甚至裝置安全遭受威脅的風險。