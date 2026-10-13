美機器人獨角獸領軍 13家大廠來台找供應鏈夥伴

深化台美經貿合作，經濟部與外貿協會攜手美國在台協會（AIT）及美國州政府辦事處協會（ASOA），於13日在台北國際會議中心舉辦2026年「全球商機鏈結總動員－美國場」（U.S. Business Day），邀請13家美國大型買主來臺，與我國業者進行一對一採購洽談，並由德州、伊利諾州及蒙大拿州等州政府代表介紹當地產業與投資環境，協助臺美企業掌握市場需求、拓展合作機會。

經濟部國際貿易署署長劉威亷開幕致詞表示，台灣在半導體、資通訊、機械及電子零組件等領域具有完整的產業聚落與製造能力，美國則擁有廣大市場、人才及多元產業需求，雙方產業優勢高度互補。透過U.S. Business Day，希望讓美國買主更直接認識臺灣優質供應商，也協助臺灣企業更深入了解美國市場需求，進一步促成雙方合作。

貿易署表示，本次來臺買主包括全球首家估值突破10億美元的人形機器人獨角獸Agility Robotics，鎖定智慧工廠及自動化應用尋求臺灣供應鏈夥伴；連續四年來臺參與活動的Telamon Corporation，持續深化5G通訊及工業4.0系統整合採購，為臺美供應鏈合作注入強勁動能。

貿易署指出，近年臺美經貿關係持續深化，2025年美國已躍升為臺灣第一大貿易夥伴，臺灣亦為美國第四大貿易夥伴。隨著雙邊經貿往來日益密切，雙方企業合作領域也持續擴大。經濟部將持續透過商貿交流及企業媒合，鏈結雙方產業優勢與市場需求，為臺美企業創造更多合作契機。

貿易署說明，為協助中小企業拓展國際市場，經濟部後續將於10月19日在臺中國際會展中心舉辦「2026年五金採購洽談會」，邀請全球近50家買主來臺洽談採購，與五金零配件、水五金及手工具等業者進行採購洽談；「2026年高雄國際食品展」亦將於10月22日至25日登場，透過國際買主媒合，協助臺灣業者鏈結國際市場、拓展全球商機。