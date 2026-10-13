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Shield AI將首架V-BAT運抵台灣 深化與海巡部門合作關係

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美國國防科技公司Shield AI宣布，已與合作夥伴漢翔航空工業（AIDC）（2634）共同完成首架V-BAT垂直起降監偵無人機運抵台灣海洋委員會海巡署（CGA）。未來數月內，預計將陸續交付12架V-BAT給海巡署。Shield AI的V-BAT於2026年7月成功得標海巡署「艦載無人機」專案。

海巡署在台北港向海委會主委管碧玲與國家安全會議秘書長吳釗燮展示首架抵達的V-BAT無人機。Shield AI工程師現場示範，僅需數分鐘即可完成無人機架設，展現V-BAT操作簡便的特性，以及應用於海上安全任務的先進技術能力。

海巡署將運用V-BAT垂直起降監偵無人機執行艦載任務，持續掌握海域意識（Maritime Domain Awareness, MDA），支援監偵、海上巡邏及執法勤務。垂直起降（VTOL）無人機無需跑道，不僅提升部署彈性，也有助於降低營運成本及人力需求。為深化在地技術合作，Shield AI將提供海巡署操作與維護人員的相關培訓，攜手漢翔建立完善的V-BAT在地支援體系。

Shield AI總裁暨共同創辦人曾國光（Brandon Tseng）表示：「V-BAT將為台灣海巡署提供在台灣海峽及周邊海域所需的海域意識與情報圖像。V-BAT目前已協助美國海岸防衛隊執行相關任務，去年協助攔截的毒品總量超過10萬磅。我們相信，透過將V-BAT在美國海岸防衛隊的應用能力延伸至台灣，有助於維護台海安全，防範非法活動與敵對勢力威脅，進一步強化台灣維護自身海域安全與主權的能力。」

Shield AI與漢翔2025年簽署合作協議，共同提升台灣的國防自主能力，持續強化航太工業基礎，並促進技術創新與合作。雙方透過後勤維護、教育訓練、自主系統整合及其它技術項目深化戰略夥伴關係，為Shield AI產品在台灣的部署、維運及規模化應用奠定基礎。

V-BAT是一架屬於第三級（Group 3）的無人飛行系統（UAS），採用導風扇設計，具備超過12小時的續航力，並搭載重油引擎。V-BAT專為因應高強度電子戰環境所設計，經測試及實際部署，能以遠低於大型無人機系統的成本與後勤需求，提供情報、監視與偵查（ISR）及目標鎖定能力。其單引擎、封閉式旋翼的設計，無需額外輔助設備，即可安全地在船艦甲板、都市建築屋頂及嚴苛環境中完成起降，高度適用於執行海上及遠征作戰任務。

漢翔 無人機

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