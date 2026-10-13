AI、淨零雙重挑戰 航港局盤點補助資源助業者轉型

因應人工智慧（AI）應用加速及國際海運減碳趨勢，交通部航港局推動「航運產業升級方案」，鎖定全台1,897家航運業者，整合政府數位轉型補助、減碳輔導及綠色融資資源，協助產業推動數位與綠色雙軸轉型。航港局將於11月6日舉辦數位及綠色轉型輔導說明會，盼降低中小型業者轉型門檻。

航港局表示，「航運產業升級方案」已於今年5月發布，面對全球海運供應鏈數位化及國際淨零排放趨勢，航港局除規劃研訂海運數位轉型手冊與減碳管理指引，也盤點跨部會輔導及補助資源，協助業者釐清轉型方向。

航港局指出，經與航運業者座談發現，中小型業者雖已意識到數位升級及減碳管理的重要性，但仍面臨轉型路徑不明、實務經驗不足及資源有限等問題，因此將扮演跨部會資源整合平台，串接政府輔導措施與金融工具，協助業者掌握可運用的轉型資源。

在數位轉型方面，11月6日說明會將邀請經濟部商業發展署及中小及新創企業署介紹數位轉型補助與輔導措施，並由財團法人資訊工業策進會說明港口社群系統（PCS）推動進程，協助業者了解數據治理及數位工具的應用方向。

綠色轉型方面，則將邀請具實務經驗的業者分享碳足跡產品類別規則（CFP-PCR）申請經驗，並由金融監督管理委員會委辦團隊說明永續金融及綠色融資實務；經濟部商業發展署及中華經濟研究院也將分享企業減碳管理與節能輔導資源，協助業者建立碳盤查及減碳管理路徑。

航港局表示，全球主要海運國家正加速推動產業轉型，例如新加坡透過《海事數位化手冊》引導航運企業數位化。台灣航運業者面對國際競爭，除須提升營運效率，也需因應減碳要求，透過數位工具與碳管理降低轉型過程中的障礙。

此次說明會採實體及線上同步辦理，邀請船舶運送、船務代理、海運承攬運送、貨櫃集散站、船舶理貨及船舶貨物裝卸承攬等六大業別參與。