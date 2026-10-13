傳統自動化封閉系統年損逾千萬美元 施耐德推開放架構助製造業AI轉型

全球能源科技大廠法商施耐德電機（Schneider Electric）13日引述權威研調機構Omdia最新發布的《開放 vs. 封閉自動化生態系》調查指出，傳統「專有且封閉」的自動化系統每年造成中型工業企業平均高達1,128萬美元損失，相當於直接吞噬年營收的7.5%；年營收逾10億美元的大型企業年損失更飆破4,500萬美元。

調查指出，在傳統封閉架構限制下，單一工廠平均須同時維護超過10家硬體供應商的專有系統。產線每次因應新功能升級所需的實體硬體改造，每小時成本高達2.5萬至5萬美元。研調機構示警，企業每推遲一季正視封閉系統問題，就等於坐視超過100萬美元的再投資與創新競爭價值白白蒸發。

隨著生成式AI技術跨入實體工業世界、全球供應鏈加速重組，半導體、一般製造業及工具機產業正站在數位轉型的十字路口。然而，多數企業在推動AI智慧製造時，往往受制於底層系統老舊、軟硬體緊密綁定與資料孤島等痛點。

面對產業轉型瓶頸，施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，台灣製造業與工具機產業正面臨既有系統升級不易、生產停機風險增加以及工程人才缺口擴大等三大挑戰。台灣精密製造的優勢必須從價格競爭走向價值競爭，聚焦高價值應用場景，透過標準化介面與可重用的軟體模組打造彈性架構，並落實設備全生命周期管理，提升稼動率與改善良率，全面強化營運韌性。

施耐德電機提出「AI-ready Industry」發展藍圖，倡議推動「工業自動化再進化（Industrial Automazing）」，主打從資料收集、脈絡化分析到數據整合，透過開放式架構打通IT（資訊科技）與OT（營運科技）間的數據流，讓創新不再受制於硬體汰換周期，協助企業實現「一次建構，持續進化」的運作模式。

在具體應用層面，施耐德電機確立開放式軟體定義自動化、電氣化與端到端數位化三大轉型支柱。首先是開放式軟體定義自動化（Open Software-Defined Automation），降低系統對特定硬體的綁定，面對客製化需求時能沿用既有工程成果，以軟體快速微調控制邏輯，縮短開發與部署時間。

其次為電氣化（Electrification）整合，將能源管理融入生產排程決策。例如針對工具機、空壓機與冷卻設備共同運轉的複合產線，系統可依即時用電策略動態調節，及早抓出待機耗能與運轉異常，在維持產出前提下創造節能空間。

第三為端到端數位化（End-to-End Intelligence），串聯設備端、邊緣運算至雲端數據。設備商可集中彙整主軸振動、溫度與能耗參數，由AI辨識異常趨勢並預測維護時點，消除廠內資訊斷層，進一步發展遠端維運等高附加價值服務模式，加速AI由概念驗證走向產線規模化落地。

施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，面對市場快速變化，企業需要兼具智慧化與韌性的營運能力，施耐德電機將持續透過開放式架構與 AI 創新，協助企業整合能源、設備與數據價值，強化競爭優勢。業者提供