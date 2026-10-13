快訊

潭子婦陳屍家中 相驗鼻樑、顴骨斷裂「不排除外力」…檢拘提兒到案

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

傳統自動化封閉系統年損逾千萬美元 施耐德推開放架構助製造業AI轉型

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
施耐德電機台灣區總裁 郭念慈（中）、工業自動化事業部總經理 洪健哲（右）、工業自動化事業部 東亞區副總裁 陳彥翔博士（左）共同為 AI-Ready Industry Forum 揭開序幕。業者提供
施耐德電機台灣區總裁 郭念慈（中）、工業自動化事業部總經理 洪健哲（右）、工業自動化事業部 東亞區副總裁 陳彥翔博士（左）共同為 AI-Ready Industry Forum 揭開序幕。業者提供

全球能源科技大廠法商施耐德電機（Schneider Electric）13日引述權威研調機構Omdia最新發布的《開放 vs. 封閉自動化生態系》調查指出，傳統「專有且封閉」的自動化系統每年造成中型工業企業平均高達1,128萬美元損失，相當於直接吞噬年營收的7.5%；年營收逾10億美元的大型企業年損失更飆破4,500萬美元。

調查指出，在傳統封閉架構限制下，單一工廠平均須同時維護超過10家硬體供應商的專有系統。產線每次因應新功能升級所需的實體硬體改造，每小時成本高達2.5萬至5萬美元。研調機構示警，企業每推遲一季正視封閉系統問題，就等於坐視超過100萬美元的再投資與創新競爭價值白白蒸發。

隨著生成式AI技術跨入實體工業世界、全球供應鏈加速重組，半導體、一般製造業及工具機產業正站在數位轉型的十字路口。然而，多數企業在推動AI智慧製造時，往往受制於底層系統老舊、軟硬體緊密綁定與資料孤島等痛點。

面對產業轉型瓶頸，施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，台灣製造業與工具機產業正面臨既有系統升級不易、生產停機風險增加以及工程人才缺口擴大等三大挑戰。台灣精密製造的優勢必須從價格競爭走向價值競爭，聚焦高價值應用場景，透過標準化介面與可重用的軟體模組打造彈性架構，並落實設備全生命周期管理，提升稼動率與改善良率，全面強化營運韌性。

施耐德電機提出「AI-ready Industry」發展藍圖，倡議推動「工業自動化再進化（Industrial Automazing）」，主打從資料收集、脈絡化分析到數據整合，透過開放式架構打通IT（資訊科技）與OT（營運科技）間的數據流，讓創新不再受制於硬體汰換周期，協助企業實現「一次建構，持續進化」的運作模式。

在具體應用層面，施耐德電機確立開放式軟體定義自動化、電氣化與端到端數位化三大轉型支柱。首先是開放式軟體定義自動化（Open Software-Defined Automation），降低系統對特定硬體的綁定，面對客製化需求時能沿用既有工程成果，以軟體快速微調控制邏輯，縮短開發與部署時間。

其次為電氣化（Electrification）整合，將能源管理融入生產排程決策。例如針對工具機、空壓機與冷卻設備共同運轉的複合產線，系統可依即時用電策略動態調節，及早抓出待機耗能與運轉異常，在維持產出前提下創造節能空間。

第三為端到端數位化（End-to-End Intelligence），串聯設備端、邊緣運算至雲端數據。設備商可集中彙整主軸振動、溫度與能耗參數，由AI辨識異常趨勢並預測維護時點，消除廠內資訊斷層，進一步發展遠端維運等高附加價值服務模式，加速AI由概念驗證走向產線規模化落地。

施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，面對市場快速變化，企業需要兼具智慧化與韌性的營運能力，施耐德電機將持續透過開放式架構與 AI 創新，協助企業整合能源、設備與數據價值，強化競爭優勢。業者提供
施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，面對市場快速變化，企業需要兼具智慧化與韌性的營運能力，施耐德電機將持續透過開放式架構與 AI 創新，協助企業整合能源、設備與數據價值，強化競爭優勢。業者提供

施耐德電機提出「AI-Ready Industry」發展藍圖，以開放式自動化、電氣化與數位化為核心，串聯資料蒐集、脈絡化分析與數據整合，打通 IT 與 OT 間的資訊流，為企業建構 AI 應用與智慧製造發展基礎。業者提供
施耐德電機提出「AI-Ready Industry」發展藍圖，以開放式自動化、電氣化與數位化為核心，串聯資料蒐集、脈絡化分析與數據整合，打通 IT 與 OT 間的資訊流，為企業建構 AI 應用與智慧製造發展基礎。業者提供

製造業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

機器人商機怎麼搶？ KPMG 點出台廠四大突破口

應材50億美元EPIC中心揭幕 魏哲家：加速2奈米之後技術走向量產

AI讓ESG更聰明！垃圾灰變水泥、機器人辨識員工情緒 五大應用翻轉數位力

AMD揭曉代理式PC願景 以Ryzen AI Max系列處理器帶動終端AI算力爆發

相關新聞

傳統自動化封閉系統年損逾千萬美元 施耐德推開放架構助製造業AI轉型

全球能源科技大廠法商施耐德電機（Schneider Electric）13日引述權威研調機構Omdia最新發布的《開放 vs. 封閉自動化生態系》調查指出，傳統「專有且封閉」的自動化系統每年造成中型工業企業平均高達1,128萬美元損失，相當於直接吞噬年營收的7.5%；年營收逾10億美元的大型企業年損失更飆破4,500萬美元。

工研院生成式AI融藝術創作亮相 2026TTXC

讓經典藝術也能「動起來」！珍貴文物透過一支手機快速打造高擬真3D數位分身！在經濟部產業技術司支持下，工研院13日起於「2026 TTXC臺灣文化科技大會（Taiwan Technology × Culture Expo）」攜手資策會展出六項文化科技前瞻技術，涵蓋生成式AI藝術影音、照片級3D模型建構、光場立體成像、視觸覺互動、智慧場域及AI音樂共奏，展現前瞻科技如何走進藝術創作、文化保存、內容展演與場域應用，為文化科技開創更多元的應用可能。

美機器人獨角獸領軍 13家大廠來台找供應鏈夥伴

深化台美經貿合作，經濟部與外貿協會攜手美國在台協會（AIT）及美國州政府辦事處協會（ASOA），於13日在台北國際會議中心舉辦2026年「全球商機鏈結總動員－美國場」（U.S. Business Day），邀請13家美國大型買主來臺，與我國業者進行一對一採購洽談，並由德州、伊利諾州及蒙大拿州等州政府代表介紹當地產業與投資環境，協助臺美企業掌握市場需求、拓展合作機會。

Shield AI 將首架 V-BAT 運抵台灣 深化與海巡部門合作關係

美國國防科技公司Shield AI宣布，已與合作夥伴漢翔航空工業（AIDC）（2634）共同完成首架V-BAT垂直起降監偵無人機運抵台灣海洋委員會海巡署（CGA）。未來數月內，預計將陸續交付12架V-BAT給海巡署。Shield AI的V-BAT於2026年7月成功得標海巡署「艦載無人機」專案。

英飛凌推27 kW三相電源方案 瞄準AI伺服器800 VDC供電架構

AI伺服器機櫃功率密度持續攀升，資料中心供電架構正加速朝800 VDC或±400 VDC升級。功率半導體龍頭英飛凌13日宣布推出27 kW三相電源供應器（PSU）參考設計，鎖定伺服器ODM與OEM業者，在特定條件下能源轉換效率超過98%，協助業者縮短新一代AI伺服器電源系統的開發時程。

Lightmatter 揭 CPO 放量時程 日月光、創意參與矽光子布局

矽光子業者Lightmatter執行長暨共同創辦人Nick Harris於13日揭露，近封裝光學（NPO）與Guide DR雷射光源預計2027年出貨、2028年大量出貨，共同封裝光學（CPO）則於2028年底至2029年進入大規模出貨。台灣供應鏈也參與推進，Harris證實，展示的CPO晶片由日月光投控（3711）在台灣組裝，並點名與創意（3443）的合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。