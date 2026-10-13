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工研院生成式AI融藝術創作亮相 2026TTXC

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院展出「VenReal 3D技術」則只需以手機繞拍物件，即可在約30至60分鐘內生成去背、高擬真的3D模型，讓文物與藝術品快速建立數位分身。圖／工研院提供
工研院展出「VenReal 3D技術」則只需以手機繞拍物件，即可在約30至60分鐘內生成去背、高擬真的3D模型，讓文物與藝術品快速建立數位分身。圖／工研院提供

讓經典藝術也能「動起來」！珍貴文物透過一支手機快速打造高擬真3D數位分身！在經濟部產業技術司支持下，工研院13日起於「2026 TTXC臺灣文化科技大會（Taiwan Technology × Culture Expo）」攜手資策會展出六項文化科技前瞻技術，涵蓋生成式AI藝術影音、照片級3D模型建構、光場立體成像、視觸覺互動、智慧場域及AI音樂共奏，展現前瞻科技如何走進藝術創作、文化保存、內容展演與場域應用，為文化科技開創更多元的應用可能。

經濟部產業技術司首度進駐高雄駁二藝術特區「INNOVATIONS文化科技創新市場展館」，打造「科技新頻」主題展區，以「產業端」為主軸，聚焦前瞻技術成果展示與商業模式實證，加速文化科技產業化落地。現場匯聚AI生成、邊緣運算、輕量自主演算等研發能量，從文化內容創製、數位典藏延伸至沉浸式展演與智慧場域，呈現科技與文化跨域融合的多元應用。

工研院服務系統科技中心執行長陳慧娟表示，文化科技不只是將新興科技導入展演，更重要的是透過數位技術轉譯文化內容，創造新的內容形式、觀展體驗與商業模式。工研院長期投入文化內容數位化與智慧互動技術研發，此次從內容生成、數位典藏到沉浸互動與智慧場域，展現前瞻技術如何進入內容製作、文化保存、展演及場館營運等環節。未來將持續發揮軟硬體整合與跨域研發能量，串聯科技、文化創意與產業需求，加速前瞻技術與產業需求接軌，讓研發成果從技術展示進一步走向實際應用與商業化。

其中，工研院展出視覺孿生「自主模型演算技術」，結合生成式AI與超解析技術，建構臺灣在地影片生成資料集，將陳澄波、郭雪湖等臺灣藝術大師作品轉化為動態影音，並以8K高畫質呈現細膩筆觸與畫面細節，讓經典藝術延伸至數位內容與文化行銷應用；「VenReal 3D技術」則只需以手機繞拍物件，即可在約30至60分鐘內生成去背、高擬真的3D模型，讓文物與藝術品快速建立數位分身，可應用於數位典藏、虛擬策展及文化行銷。此外，「3D AR-HUD全景顯示」則透過光場成像與光線方向重建，在空間中呈現具連續景深與多視角的立體影像；藉由透明投影技術，讓數位內容跳脫傳統顯示方式，自然融入真實空間；「複合式觸覺回饋模組」可同時產生振動與電刺激回饋，提供多元觸覺感受，帶動更多元的感官體驗。另在文化科技協助展演場域智慧化部分，「360度AI巡檢系統」結合多鏡頭即時拼接、360度全景影像與邊緣AI運算，打造智慧場域巡檢系統，兼具互動展演與場館管理功能。資策會則展出「即刻成團：AI音樂共奏體驗」，依使用者演奏即時生成伴奏，拓展AI於音樂展演、文化場館及教育等應用。

2026 TTXC臺灣文化科技大會於高雄駁二藝術特區登場，經濟部產業技術司展區位於「INNOVATIONS文化科技創新市場展館」，展期自10月13日至16日，歡迎各界蒞臨交流，體驗科技與文化跨域融合的創新成果。

工研院於「2026 TTXC臺灣文化科技大會」展出視覺孿生「自主模型演算技術」，結合生成式AI與超解析技術，將臺灣藝術大師作品轉化為細膩筆觸的動態影音，讓經典藝術延伸至數位內容與文化行銷應用。圖／工研院提供
工研院於「2026 TTXC臺灣文化科技大會」展出視覺孿生「自主模型演算技術」，結合生成式AI與超解析技術，將臺灣藝術大師作品轉化為細膩筆觸的動態影音，讓經典藝術延伸至數位內容與文化行銷應用。圖／工研院提供

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