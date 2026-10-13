緯穎OCP大會 展示新世代AI機櫃、液冷、CPO技術

緯穎（6669）本次於2026 OCP全球高峰會（OCP Global Summit）展示AI基礎設施創新成果，涵蓋新世代機櫃級AI平台、先進液冷技術，以及共同封裝光學（CPO）解決方案，展現緯穎橫跨運算、熱管理、供電與互連的系統整合與設計能力。

緯穎總經理暨執行長林威遠表示，隨著AI工作負載持續推升運算密度，資料中心對兼具機櫃級系統工程與整合能力的合作夥，伴需求日益增加。在2026 OCP Global Summit上，緯穎將展示從客製化設計到大規模機櫃整合的端到端能力，持續深耕先進散熱、供電與光互連技術，並與雲端服務供應商（CSP）客戶及生態系夥伴緊密合作，共同推動新世代AI基礎設施的規模化部署。

NVIDIA（輝達） Vera Rubin NVL72：緯穎與緯創（3231）為NVIDIA Vera Rubin NVL72平台首批試產合作夥伴（Pilot Build Partners）之一，協助推進工程驗證與設計導入。該平台採用全液冷機櫃級架構，整合72顆NVIDIA Rubin GPU 與36顆NVIDIA Vera CPU並搭載第六代 NVIDIA NVLink，為AI工廠帶來突破性的運算效能與能源效率。

AMD（超微） Helios機櫃級解決方案：AMD Helios採用Open Rack Wide（ORW）開放機架規範，整合AMD Instinct MI450系列GPU、第6代AMD EPYC伺服器CPU、AMD Pensando先進網路技術，以及AMD ROCm開源軟體，打造統一架構，支援大規模AI訓練與推論需求。

緯穎展示一系列前瞻散熱技術，涵蓋封裝級液冷、先進散熱材料與系統級輕量化設計，持續推進傳統散熱架構的技術邊界。包含鑽石微流道冷卻技術（Diamond-based Microchannel Cooling）、6kW雙面液冷板搭載空腔電路板（Cavity PCBA）與垂直供電、輕量化液冷板與內部分歧管（Inner Manifold）設計、拓樸最佳化（Topology-Optimized）微通道液冷板。

同時，緯穎攜手Ayar Labs、康寧、創意（3443）與Senko等生態系夥伴，展示採用CPO技術的光學擴展（Scale-up）機櫃解決方案，涵蓋機櫃級光纖布線、光纖配線盤整合及多供應商光纖管理，並現場實機展示光學引擎遙測功能。