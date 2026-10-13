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英飛凌推27 kW三相電源方案 瞄準AI伺服器800 VDC供電架構

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
功率半導體龍頭英飛凌13日宣布推出27 kW三相電源供應器（PSU）參考設計。圖／公司提供
功率半導體龍頭英飛凌13日宣布推出27 kW三相電源供應器（PSU）參考設計。圖／公司提供

AI伺服器機櫃功率密度持續攀升，資料中心供電架構正加速朝800 VDC或±400 VDC升級。功率半導體龍頭英飛凌13日宣布推出27 kW三相電源供應器（PSU）參考設計，鎖定伺服器ODM與OEM業者，在特定條件下能源轉換效率超過98%，協助業者縮短新一代AI伺服器電源系統的開發時程。

這項設計符合OCP Open Rack V3（ORV3）規範，整合英飛凌650 V CoolSiC與CoolMOS MOSFET、EiceDRIVER閘極驅動器、XENSIV電流感測器及PSOC微控制器。在480 VAC輸入電壓、50%負載條件下，最高效率超過98%；功率密度達每立方英寸116 W，高於ORV3要求的最低94 W，可在有限機櫃空間內提供更高電力。

為因應GPU運算負載快速升降，該方案採用五電平ANPC功率因數校正（PFC）拓撲及三電平LLC轉換器，並透過數位控制快速調節電流與電壓。整合式能量緩衝器可在短暫電網擾動期間提供20毫秒保持時間，同時穩定GPU負載變化造成的線電壓波動，因此無須另行配置電容儲能模組（CBU），有助簡化系統並改善空間與散熱配置。

英飛凌指出，這項參考設計支援311至528 VAC三相輸入，可對應不同地區的電網標準；大部分負載範圍內的功率因數高於0.99，並可在攝氏零下5度至45度環境下運作。整合式平面磁性結構則讓高頻變壓器維持緊湊、模組化及可擴充設計，因應AI伺服器持續提高的供電與熱管理需求。

英飛凌 伺服器

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