模擬小小工程師出勤 中華電進駐KidZania Taipei打造獨家電信體驗館

中華電信（2412）13日宣布與全球知名兒童職業體驗樂園品牌「KidZania 奇薩尼亞」合作，以電信業獨家夥伴進駐全台首座國際大型連鎖樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」打造「中華電信智慧通信科技總部」，讓孩童化身電信小小工程師，透過職業角色扮演，激發國家未來主人翁的無限可能〪。

「中華電信智慧通信科技總部」以沉浸式互動體驗方式，讓孩童理解生活中那些看不見的網路訊號能處處傳遞，都是倚賴工程師24小時默默付出，才能讓每個人輕鬆上網、通話，無遠弗屆連接彼此與世界。

全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania 奇薩尼亞」專為3歲到17歲孩童打造，1999年發跡於墨西哥，迄今已遍及全球33個城市，「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」為第34座。「KidZania 奇薩尼亞」以寓教於樂為核心，透過超擬真的城市設計，提供沉浸式職業體驗樂趣，讓孩童如同成人般思考與工作，於娛樂中探索新知、學習責任，並培養獨立思考與團隊合作能力，享受工作樂趣。

中華電信指出，深耕家庭市場，以5G行動及固網寬頻優異的網路品質，致力為客戶提供闔家共享的最佳影視娛樂體驗及加值應用服務；同時秉持永遠走在最前面的品牌精神，將環境、社會與治理（ESG）視為企業長期競爭力的一部分，並以科技為善為核心，積極推動創新、永續、健康、教育等社會責任議題。

響應「KidZania 奇薩尼亞」為孩子探索未來、自主學習與發展人生志向的兒童職業體驗樂園經營理念，中華電信以電信業領導品牌獨家進駐「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」，將企業價值與社會責任轉化為具體的教育體驗，透過提供孩童化身夢想中職業角色的方式，學習真實的品牌專業知識、工作流程、操作設備，藉此理解每份工作背後的價值與貢獻。訊號穩定不中斷，中華電信小小工程師準備出勤囉！