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第三方支付公會推動與史瓦帝尼交流 展示AI代理支付

中央社／ 台北13日電

中華民國第三方支付服務業商業同業公會於12日接待友邦史瓦帝尼王國商工暨貿易部常務次長杜貝（Phesheya DavidDube），參訪藍新科技，以產業交流推動民間外交；公會理事長蕭新晟展示AI代理支付前沿應用，藍新科技則分享多元支付與電子商務實務經驗。

第三方支付公會今天發布新聞稿指出，今年5月史瓦帝尼王國派遣國王專機接送總統賴清德進行國是訪問，彰顯兩國堅實邦誼。此次參訪進一步將雙邊交流延伸至支付與電子商務領域，為兩國經貿往來增添具體的產業內容。

杜貝表示，對台灣跨業合作與人工智慧（AI）整合的成果印象深刻，期盼公會將台灣支付產業的發展經驗與技術移轉友邦。

史瓦帝尼當地以電信業者提供的手機行動支付為主，藍新金融科技集團旗下簡單行動支付協理林承勳說明第三方支付業者，如何以單一服務窗口整合多元支付工具，串接商家、消費者與金融機構，並介紹共通支付標準、便利商店代收與取貨付款、先買後付及跨境支付等信用卡以外的多元支付服務。

蕭新晟並展示AI代理支付，探討AI參與商品搜尋、比較與交易流程的發展情境，以及使用者授權、交易安全與責任界定等議題。

在綜合座談中，杜貝關注台灣如何促成不同業者跨業合作、打破各自為政的隔閡。藍新科技總經理鍾興博則分享台灣數位產業近20年的發展歷程，說明主管機關與業者從早期磨合，逐步發展為合作夥伴關係。

第三方支付 史瓦帝尼

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