Lightmatter 揭 CPO 放量時程 日月光、創意參與矽光子布局

矽光子業者Lightmatter執行長暨共同創辦人Nick Harris於13日揭露，近封裝光學（NPO）與Guide DR雷射光源預計2027年出貨、2028年大量出貨，共同封裝光學（CPO）則於2028年底至2029年進入大規模出貨。台灣供應鏈也參與推進，Harris證實，展示的CPO晶片由日月光投控（3711）在台灣組裝，並點名與創意（3443）的合作。

Harris在面向台灣媒體的線上說明會分享OCP全球高峰會最新進展。他表示，Lightmatter的NPO、CPO與光子中介層技術均已在實驗室機架中運作，相關技術也可透過輝達（NVIDIA）NVLink Fusion生態系提供，公司正將光連結從晶片推進至交換器、運算伺服器與機架整合。

商用進度方面，Harris指出，NPO與Guide DR將率先出貨；CPO則已與高通、創意等夥伴合作，並為其他台灣及海外客戶打造CPO晶片，預計2027年推出樣品平台、少量出貨，2028年底開始放量，至2029年進入超大規模出貨。光子中介層也已與客戶共同開發，技術路線圖規劃於2029年以後推進。

隨AI運算叢集持續擴大，Harris認為，224G與448G SerDes正是電連結轉向光連結的重要交會點。Lightmatter將先透過Passage L20的NPO產品，讓客戶使用後續CPO所需的技術。他並表示，公司已有每光通道1,600Gb/s的光學技術，未來路線圖將朝每條光纖10Tb/s延伸。

不過，光連結擴張也面臨供應挑戰。Harris指出，電子領域高度關注HBM，光學領域則有雷射與光纖兩大短缺問題；採用光連結的縱向擴展（scale-up）網路，光纖用量可能達橫向擴展（scale-out）的10至100倍。Lightmatter分別以Guide雷射平台及Passage的BiDi雙向傳輸技術因應，後者可讓傳送與接收共用光纖，降低布線負擔。

Harris表示，相較單向傳輸，BiDi可將所需光纖減半。依公司對典型1GW資料中心的估算，採用Passage L20可降低16%的網路支出，換算約節省16億美元。L20也將以不同產品形式切入市場，其中CPX主要面向縱向擴展，XPO大型可插拔模組主要用於橫向擴展，兩者早期樣品預計2027年第1季交付。

台灣廠商的參與涵蓋晶片到系統。在Lightmatter合作生態系中，創意參與客製化ASIC，台積電（2330）的合作涵蓋晶圓代工及系統與封裝，日月光參與系統與封裝，波若威（3163）則投入光纖連接。鴻海（2317）、廣達（2382）旗下雲達與緯穎（6669）也參與OCP合作生態系，整體合作範圍涵蓋XPU托盤、交換器托盤、光纖布線及機架設計。

製造端，Harris強調，vClick可拆卸光纖連接技術相容模封與研磨流程，支援GPU整合CPO，且採被動式對準，避免主動式對準所需的較長組裝時間與高成本。系統端，公司此次與Flex、Senko等夥伴展示1U、逾200Tb/s的CPO交換器，並與Jabil等業者合作展示約100Tb/s級運算平台。

面對產能吃緊，Harris表示，L20、Guide等標準產品由Lightmatter管理供應鏈，透過多家晶圓廠與封裝廠合作增加製造選擇；客製化產品則由大型雲端及半導體客戶取得產能，再透過客戶安排製造。他也看好，隨光學引擎、封裝、光纖與液冷整合更複雜，台灣ODM及生態系夥伴有機會提高系統整合的附加價值。