中華電資產活化獲利進補 以租代售擴大長期收益

中華電信持續資產活化，旗下光世代青埔開發案交屋認列，挹注獲利；中華電表示，將持續「以租代售」擴大長期收益，南港匯智大樓年租金貢獻近2億元，為持續性收入，未來北、中、南至少還有4至5個開發案。

中華電9月受惠資產活化挹注一次性獲利，每股盈餘0.57元，連2個月奪電信三雄EPS（每股盈餘）王。

中華電信今天舉辦「全台首例竹林經營碳匯專案通過環境部註冊申請審查發布會」，中華電信董事長簡志誠受訪時表示，近期受惠光世代子公司投資多年的青埔案於今年交屋認列營收，規模約新台幣50億元，認列集中於8至10月。

中華電總經理林榮賜補充，中華電資產活化策略「以租代售」，持續擴大租金收入，包括南港開發案「中華電信南港匯智大樓」幾近滿租，年租金收入約近2億元，屬持續性收入，未來北、中、南至少還有4到5個推案，開發型態多元。

至於中華電全年是否能拿下電信業EPS獲利王，簡志誠回覆，全年財務目標可達標，有望小幅超越高標，不過中華電向來在股東、使用者、員工與國家關鍵基礎設施責任間取得平衡，對於獲利表現會「會穩穩向前」，展現中華電「大哥回來了」的風範。

中華電積極減碳，簡志誠表示，今年截至第3季，中華電累積減碳達15.2萬公噸，提前達到全年目標的96%，主力減碳手段仍為科技減碳與再生能源，預期未來10年自然生態面向將帶來約600噸至800噸的碳排減量，中華電維持2030年整體碳排減半、所有IDC使用再生能源的目標。

中華電補充，在本業成長10.7%的條件之下，去年減碳量跟基準年2020年相比，下降24.5%。

再生能源方面，林榮賜表示，今年已使用再生能源約7000萬度，預估全年目標會超過1億度，中華電整體年用電約13億度，電費年支出約50多億元，IDC用電占比約30%上下，綠電使用占比持續提升，中華電以長期合約（CPPA，企業購電協議）分批轉供，逐年疊加採購以對應減碳目標，採購年度目標會逐年提高。

綠電投資上，簡志誠表示，中華電目前未直接投資電廠，主要以採購綠電為主，以及參與投資台智能公司，可取得部分綠電，也與多家供應商簽訂長短約，包括陸域風電和太陽能等合作標的。