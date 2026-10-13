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藝文走入竹科、南科 邀請科技人共享文化時光

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
HTC團隊打造的多人走動式VR作品《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》。圖／文化部提供
HTC團隊打造的多人走動式VR作品《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》。圖／文化部提供

為讓文化藝術走進科學園區，促進科技工作者接觸、認識及體驗多元藝文活動，文化部辦理「文化，在我們回家的路上」系列活動，將於11月7日至8日在新竹科學園區、11月21日至22日在南部科學園區台南園區登場。

文化部表示，活動以「藝文走進科學園區」為出發點，將表演藝術、文化科技、閱讀書市及親子共創等文化內容，直接帶進科技人的工作與生活場域，期盼讓忙碌的科技業工作者及家庭就近在熟悉的園區親近藝術、參與文化體驗。

文化部說明，此次活動緣起於文化部受邀參與國科會推動「人文驅動之未來社會關鍵課題研究與發展計畫」。計畫以「人文驅動」及「跨域協作」為核心，透過跨領域、跨部會合作，從人文關懷及人的生活需求出發，結合科技創新，探索未來社會與產業發展的多元可能。

整體活動將分別在新竹科學園區及台南科學園區辦理多場次文化互動體驗，新竹場以科技、生命、愛與親子共創為方向，包含黃翊工作室《黃翊與庫卡》親子特別版演出，從人與機器人的共舞，看見生命、陪伴與情感，並搭配親子共創工作坊。

台南場則以生命與命運為命題串連整場活動，包含由三餘書店策劃的「在南科，遇見一本改變命運的書－台南科學園區書展市集」，把閱讀延伸到電影、舞台與市集；國光劇團《天地一秀才－閻羅夢》以傳統戲曲重新觀看生命、命運與選擇等。

此外，兩個園區都將展出由HTC團隊打造的多人走動式VR作品《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》，邀請參與者化身海底探險員，跟隨機器人助手穿越馬祖北海坑道、藍眼淚與澎湖海底二戰遺骸「淺香丸號」，參與中華白海豚搜救、探索珊瑚與海洋生物。

VR作品不只以科技創造沉浸感，更把海洋生態、地方記憶與文化傳說放進體驗裡，讓科技成為理解環境與文化的媒介。

文化部表示，活動主視覺特別邀請插畫家吳致怡創作，將「都市」、「回家的路」與「文化活動」融合成一幅介於真實與想像之間的城市風景，人們穿越斑馬線與隧道，進入充滿想像力的科技園區。

原本冰冷的建築被綠意覆蓋，科技線路化為根莖藤蔓，書籍、音樂、展演與文化科技體驗則成為散落其中的一點點光。呼應整體活動最重要的想法，「文化不一定要是一場盛大的節慶，也可以是在熟悉生活裡的一次停留、一段對話，或一個願意放慢腳步的理由」。

竹科 南科 文化

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