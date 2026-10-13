快訊

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

技嘉旗下技鋼於 OCP Global Summit 2026 展示機櫃級架構

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技鋼科技於 OCP Global Summit 2026 展示機櫃級架構，驅動 AI 與雲端資料中心蓬勃發展。技嘉／提供
技鋼科技於 OCP Global Summit 2026 展示機櫃級架構，驅動 AI 與雲端資料中心蓬勃發展。技嘉／提供

技嘉（2376）旗下技鋼科技今日宣布參與 OCP Global Summit，並於展會現場展出機櫃級 AI 產品組合。展位亮點包括完整配置的 NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台、NVIDIA Vera CPU 機櫃與 NVIDIA Groq 3 LPX 的代表性機櫃，以及整合運算、儲存、管理與 GPU 節點的 OCP 規格機櫃。上述展出共同呈現技鋼科技橫跨 AI 基礎架構完整層次的工程實力，從旗艦機櫃級加速系統，到可擴展部署的開放標準化建構模組，一次涵蓋。

NVIDIA Vera Rubin NVL72 於 NVIDIA GTC 2026 首度亮相後，現已進入量產階段，並陸續部署至超大規模雲端業者、新興雲端服務商（neocloud）及前沿 AI 實驗室的資料中心。單一機櫃共享高達 20.7TB 的 HBM4 統一記憶體池，足以支援兆級參數模型與百萬 Token 上下文長度的運算需求。為進一步提升規模經濟效益與每位使用者的 Token 生成速度，Groq 3 LPX 機櫃專責處理對延遲高度敏感的解碼階段，實現 AI 代理所需趨近即時的回應速度。參觀者可於展位親見 Groq 3 LPX 機櫃的代表性節點。

技嘉展位另一套強大的推論解決方案，來自 NVIDIA Vera CPU 機櫃。Vera CPU 機櫃提供自主代理式 AI 與強化學習所需的高密度獨立 CPU 基礎架構，每機櫃可支援逾 22,500 個並行執行環境，用於代理協調與沙箱測試，相較傳統 CPU 基礎架構，工作負載完成速度更快、效率更高。此平台基於 NVIDIA MGX 架構，並整合 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路，為 AI 工廠提供以 CPU 為核心的橫向擴展沙箱運算能力。

技鋼自 2011 年加入 OCP 計畫成為初始會員以來，便持續深化 OCP 產品組合，現已擴展為完整的 OCP ORV3 產品陣容。本次峰會展出的技嘉 OCP ORV3 機櫃，既可作為機櫃級解決方案的補充，亦可獨立部署。此產品線同時支援 AMD EPYC 與 Intel Xeon CPU 平台，涵蓋運算節點、高速快閃儲存及管理解決方案，為客戶提供全方位 OCP 基礎架構的靈活選擇。產品線中所有 OCP 伺服器均標配直接液體冷卻技術（DLC），確保穩定高效的高效能運算。技嘉 TO46 系列提供 8-GPU 基板的高密度強效平台，包含支援 NVIDIA HGX B300 的系統配置。

隨著運算基礎架構邁入電源供應與冷卻系統日趨革新的新時代，技嘉展位將展出合作夥伴泰碩電子的 800V DC CDU，提供支援次世代平台規模化部署的電力解決方案。

技嘉 GPU NVIDIA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

和碩參展 OCP 2026 秀 AI 基礎設施實力

緯創參加2026 OCP全球高峰會 聚焦AI新世代運算與儲存系統

神雲於2026 OCP 聚焦開放 AI 基礎架構與全棧創新 加速規模化部署

佳世達集團、明泰進軍2026 OCP 展1.6T水冷交換機

相關新聞

Lightmatter 揭 CPO 放量時程 日月光、創意參與矽光子布局

矽光子業者Lightmatter執行長暨共同創辦人Nick Harris於13日揭露，近封裝光學（NPO）與Guide DR雷射光源預計2027年出貨、2028年大量出貨，共同封裝光學（CPO）則於2028年底至2029年進入大規模出貨。台灣供應鏈也參與推進，Harris證實，展示的CPO晶片由日月光投控（3711）在台灣組裝，並點名與創意（3443）的合作。

微星攜手NVIDIA MGX機架級AI基礎架構亮相2026 OCP 全球高峰會

全球伺服器技術領導者MSI微星（2377）於2026 OCP全球高峰會展示最新AI基礎架構，涵蓋NVIDIA MGX機架級系統、液冷GPU伺服器，以及基於NVIDIA DGX Station平台打造的XpertStation WS300桌上型AI超級電腦。產品陣容橫跨機架級加速運算、高密度GPU部署與本地AI開發，並結合NVIDIA高速網路與液冷技術，協助企業依不同規模與部署需求建構AI基礎架構。

和碩參展OCP 2026秀 AI基礎設施實力

和碩（4938）13日宣布，將於OCP Global Summit 2026展示其次世代AI基礎設施的開發與製造能力。在「Scaling Innovation for the AI Era」主題下，和碩將展示如何將先進AI平台轉化為可量產、可部署的系統、機櫃與叢集，加速AI 基礎設施導入資料中心。

微軟擴展 Maia AI 系統至數 GW 規模部署 Maia 300預計明年推出

微軟AI基礎建設發展進入全新階段，宣布將擴大Azure Maia系列部署，於2027年擴展至數GW（Multi-Gigawatt，數十億瓦）規模，成為微軟產品與服務的主要AI推論（inference）系統；Azure Maia 200現已投入生產，Azure Maia 300則預計於2027年推出。

中華電信攜手林保署打造自然碳匯 全台首例竹林碳匯專案通過申請

中華電信申請「竹林碳匯自願減量專案」，通過環境部註冊申請審查，成為全台首例以竹林經營自願減量方法學通過專案註冊審查的企業，讓竹林成為台灣企業永續轉型的新起點。

從科技減碳到自然增匯 中華電竹林碳匯專案通過環境部審查 成全台首例

中華電信從科技減碳走向自然增匯，13日宣佈中華電信以公司團體身分參與農業部林業及自然保育署自然碳匯與生物多樣性保育專案合作，申請「竹林碳匯自願減量專案」已通過環境部註冊申請審查，成為全臺首例以竹林經營自願減量方法學通過專案註冊審查企業，攜手政府、地方與部落，讓竹林成為臺灣企業永續轉型的新起點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。